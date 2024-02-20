Власти ЯНАО запретили продажу алкоголя на любимом празднике оленеводов

Незаконная продажа алкоголя в День оленевода запрещена Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

На Ямале запретили розничную продажу алкогольной продукции в Красноселькупском районе и в Надыме, сообщает департамент экономики округа. С 24 по 25 февраля, а также в мартовские дни здесь пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню оленевода. За нарушение закона грозит административная ответственность.

«В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 № 66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения массовых мероприятий», — напоминает окружной департамент экономики в своем telegram-канале. Запрет установили с 24 по 25 февраля и 2 и 23 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что 24—25 февраля День оленевода пройдет в Надыме. Местом проведения выбраны бульвар Стрижова и площадь Юбилейная. Популярные у горожан пространства ранее обновили — на бульваре появились объекты торговли, новые спортивные и развлекательные зоны.