20 февраля 2024

Власти ЯНАО запретили продажу алкоголя на любимом празднике оленеводов

© Служба новостей «URA.RU»
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День оленевода.Салехард. 24 марта 2018 г, день оленевода, оленевод, кмнс
Незаконная продажа алкоголя в День оленевода запрещена Фото:

На Ямале запретили розничную продажу алкогольной продукции в Красноселькупском районе и в Надыме, сообщает департамент экономики округа. С 24 по 25 февраля, а также в мартовские дни здесь пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню оленевода. За нарушение закона грозит административная ответственность.

«В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 № 66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения массовых мероприятий», — напоминает окружной департамент экономики в своем telegram-канале. Запрет установили с 24 по 25 февраля и 2 и 23 марта.

Ранее URA.RU сообщало, что 24—25 февраля День оленевода пройдет в Надыме. Местом проведения выбраны бульвар Стрижова и площадь Юбилейная. Популярные у горожан пространства ранее обновили — на бульваре появились объекты торговли, новые спортивные и развлекательные зоны.

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На Ямале запретили розничную продажу алкогольной продукции в Красноселькупском районе и в Надыме, сообщает департамент экономики округа. С 24 по 25 февраля, а также в мартовские дни здесь пройдут праздничные мероприятия, посвященные Дню оленевода. За нарушение закона грозит административная ответственность. «В соответствии с Законом ЯНАО от 24.06.2016 № 66-ЗАО не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования в дни проведения массовых мероприятий», — напоминает окружной департамент экономики в своем telegram-канале. Запрет установили с 24 по 25 февраля и 2 и 23 марта. Ранее URA.RU сообщало, что 24—25 февраля День оленевода пройдет в Надыме. Местом проведения выбраны бульвар Стрижова и площадь Юбилейная. Популярные у горожан пространства ранее обновили — на бульваре появились объекты торговли, новые спортивные и развлекательные зоны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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