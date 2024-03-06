Свердловских школьников отправят на дистант и в музеи в дни выборов президента

07 марта 2024 в 12:02 Размер текста - 17 +

15 и 16 марта у школьников будет особый формат обучения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Школы, где будут располагаться участково-избирательные комиссии (УИК) в дни выборов президента 15 — 17 марта, смогут сами определиться с форматом работы. Как рассказали URA.RU в министерстве образования, учеников можно будет либо перевести на дистанционное обучение, либо занять внеучебной деятельностью. «Каждая школа, которая является УИКом, принимает решение об организации учебного процесса на 15 и 16 марта самостоятельно. В каких-то образовательных организациях на этой неделе проходят плановые каникулы. Учебные заведения, где идет учебный процесс могут либо перейти на дистанционный режим, либо организовать на эти дни внеучебную деятельность. Это могут быть походы в музеи, образовательные центры, лыжные старты и другие мероприятия, запланированные программой», — рассказали в ведомстве. Директор одной из екатеринбургских школ поделился с URA.RU, что по его данным, конкретно в городе будет применяться формат внеурочной работы. За пост президента России будут бороться четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Свердловские власти уделяют особое внимание легитимности процесса и безопасности избирателей, организаторов голосования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Школы, где будут располагаться участково-избирательные комиссии (УИК) в дни выборов президента 15 — 17 марта, смогут сами определиться с форматом работы. Как рассказали URA.RU в министерстве образования, учеников можно будет либо перевести на дистанционное обучение, либо занять внеучебной деятельностью. «Каждая школа, которая является УИКом, принимает решение об организации учебного процесса на 15 и 16 марта самостоятельно. В каких-то образовательных организациях на этой неделе проходят плановые каникулы. Учебные заведения, где идет учебный процесс могут либо перейти на дистанционный режим, либо организовать на эти дни внеучебную деятельность. Это могут быть походы в музеи, образовательные центры, лыжные старты и другие мероприятия, запланированные программой», — рассказали в ведомстве. Директор одной из екатеринбургских школ поделился с URA.RU, что по его данным, конкретно в городе будет применяться формат внеурочной работы. За пост президента России будут бороться четверо кандидатов: самовыдвиженец Владимир Путин, кандидат от КПРФ Николай Харитонов, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий и представитель партии «Новые люди» Владислав Даванков. Свердловские власти уделяют особое внимание легитимности процесса и безопасности избирателей, организаторов голосования.