Врачи в Салехарде по-новому будут выявлять рак легких. Фото

В окружной больнице Ямала будут диагностировать рак легких с помощью ангиографа

07 марта 2024 в 12:27 Размер текста - 17 +

На Ямале современная аппаратура поможет в раннем выявлении рака легких у пациентов Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В больнице Салехарда (ЯНАО) врачи разработали новый метод выявления рака легких у пациентов. Исследования очагов опухоли будут проводить с помощью ангиографа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Впервые на Ямале в окружной больнице внедрили методику диагностики рака легкого. Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев. Для точного определения места новообразования торакальный хирург Сергей Тимофеев предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — говорится в сообщении. Метод заключается в малоинвазивной пункции опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это содействует раннему выявлению раковых заболеваний и повышает шансы на успешное выздоровление пациентов. Новый ангиограф появился в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Салехарда Фото: департамент здравоохранения ЯНАО Совместная работа торакального хирурга и врача-рентгенхирурга поможет диагностировать рак легких у пациентов окружной больницы в Салехарде Фото: департамент здравоохранения ЯНАО

В больнице Салехарда (ЯНАО) врачи разработали новый метод выявления рака легких у пациентов. Исследования очагов опухоли будут проводить с помощью ангиографа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Впервые на Ямале в окружной больнице внедрили методику диагностики рака легкого. Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев. Для точного определения места новообразования торакальный хирург Сергей Тимофеев предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — говорится в сообщении. Метод заключается в малоинвазивной пункции опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это содействует раннему выявлению раковых заболеваний и повышает шансы на успешное выздоровление пациентов.