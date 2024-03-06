В больнице Салехарда (ЯНАО) врачи разработали новый метод выявления рака легких у пациентов. Исследования очагов опухоли будут проводить с помощью ангиографа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.
«Впервые на Ямале в окружной больнице внедрили методику диагностики рака легкого. Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев. Для точного определения места новообразования торакальный хирург Сергей Тимофеев предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — говорится в сообщении.
Метод заключается в малоинвазивной пункции опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это содействует раннему выявлению раковых заболеваний и повышает шансы на успешное выздоровление пациентов.
Новый ангиограф появился в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Салехарда
Фото: департамент здравоохранения ЯНАО
Совместная работа торакального хирурга и врача-рентгенхирурга поможет диагностировать рак легких у пациентов окружной больницы в Салехарде
В больнице Салехарда (ЯНАО) врачи разработали новый метод выявления рака легких у пациентов. Исследования очагов опухоли будут проводить с помощью ангиографа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Впервые на Ямале в окружной больнице внедрили методику диагностики рака легкого. Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев. Для точного определения места новообразования торакальный хирург Сергей Тимофеев предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — говорится в сообщении. Метод заключается в малоинвазивной пункции опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это содействует раннему выявлению раковых заболеваний и повышает шансы на успешное выздоровление пациентов.