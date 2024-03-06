06 марта 2024

Врачи в Салехарде по-новому будут выявлять рак легких. Фото

В окружной больнице Ямала будут диагностировать рак легких с помощью ангиографа
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Ноябрьск, экран, рентген, снимок, рак, грудная клетка, компьютер, руки врача
На Ямале современная аппаратура поможет в раннем выявлении рака легких у пациентов Фото:

В больнице Салехарда (ЯНАО) врачи разработали новый метод выявления рака легких у пациентов. Исследования очагов опухоли будут проводить с помощью ангиографа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения.

«Впервые на Ямале в окружной больнице внедрили методику диагностики рака легкого. Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев. Для точного определения места новообразования торакальный хирург Сергей Тимофеев предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — говорится в сообщении.

Метод заключается в малоинвазивной пункции опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это содействует раннему выявлению раковых заболеваний и повышает шансы на успешное выздоровление пациентов.

Новый ангиограф появился в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Салехарда
Новый ангиограф появился в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения больницы Салехарда
Фото:
Совместная работа торакального хирурга и врача-рентгенхирурга поможет диагностировать рак легких у пациентов окружной больницы в Салехарде
Совместная работа торакального хирурга и врача-рентгенхирурга поможет диагностировать рак легких у пациентов окружной больницы в Салехарде
Фото:

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В больнице Салехарда (ЯНАО) врачи разработали новый метод выявления рака легких у пациентов. Исследования очагов опухоли будут проводить с помощью ангиографа, сообщает пресс-служба окружного департамента здравоохранения. «Впервые на Ямале в окружной больнице внедрили методику диагностики рака легкого. Новый способ выявления онкологических заболеваний совместно применяют торакальный хирург Сергей Тимофеев и заведующим отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения Сергей Васильев. Для точного определения места новообразования торакальный хирург Сергей Тимофеев предложил задействовать возможности ангиографа, который находится в отделении рентгенохирургических методов диагностики и лечения», — говорится в сообщении. Метод заключается в малоинвазивной пункции опухолевого очага в легком с отбором ткани для исследования, что помогает уточнить диагноз и выбрать оптимальное лечение, улучшая диагностические возможности больницы. Это содействует раннему выявлению раковых заболеваний и повышает шансы на успешное выздоровление пациентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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