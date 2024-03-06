06 марта 2024

Пермский край передал Северодонецку технику для местных МФЦ

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Торжественное открытие филиала Многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Екатеринбург, очередь , многофункциональный центр, прием граждан, ожидание, мои документы, мфц, номер очереди
Техника будет работать в МФЦ Северодонецка Фото:

Партия техники для многофункциональных центров Северодонецка поступил из Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка.

«Пермский край помогает развивать в Северодонецке сеть МФЦ. Для этого из региона была отправлена партия оргтехники. В пути 10 многофункциональных устройств и фотоаппарат для оказания услуги по выдаче водительских удостоверений», — сообщается в telegram-канале.

Это уже вторая партия техники. В 2023 году из Пермского края в Северодонецк уже отправлялись оргтехника и комплектующие для открытия в городе МФЦ. Ранее министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отмечал, что жители Северодонецка сейчас активно оформляют документы российского образца.

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Партия техники для многофункциональных центров Северодонецка поступил из Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка. «Пермский край помогает развивать в Северодонецке сеть МФЦ. Для этого из региона была отправлена партия оргтехники. В пути 10 многофункциональных устройств и фотоаппарат для оказания услуги по выдаче водительских удостоверений», — сообщается в telegram-канале. Это уже вторая партия техники. В 2023 году из Пермского края в Северодонецк уже отправлялись оргтехника и комплектующие для открытия в городе МФЦ. Ранее министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отмечал, что жители Северодонецка сейчас активно оформляют документы российского образца.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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