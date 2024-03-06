Пермский край передал Северодонецку технику для местных МФЦ

07 марта 2024 в 12:12 Размер текста - 17 +

Техника будет работать в МФЦ Северодонецка Фото: Анна Майорова © URA.RU Партия техники для многофункциональных центров Северодонецка поступил из Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка. «Пермский край помогает развивать в Северодонецке сеть МФЦ. Для этого из региона была отправлена партия оргтехники. В пути 10 многофункциональных устройств и фотоаппарат для оказания услуги по выдаче водительских удостоверений», — сообщается в telegram-канале. Это уже вторая партия техники. В 2023 году из Пермского края в Северодонецк уже отправлялись оргтехника и комплектующие для открытия в городе МФЦ. Ранее министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отмечал, что жители Северодонецка сейчас активно оформляют документы российского образца.

Партия техники для многофункциональных центров Северодонецка поступил из Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Северодонецка. «Пермский край помогает развивать в Северодонецке сеть МФЦ. Для этого из региона была отправлена партия оргтехники. В пути 10 многофункциональных устройств и фотоаппарат для оказания услуги по выдаче водительских удостоверений», — сообщается в telegram-канале. Это уже вторая партия техники. В 2023 году из Пермского края в Северодонецк уже отправлялись оргтехника и комплектующие для открытия в городе МФЦ. Ранее министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отмечал, что жители Северодонецка сейчас активно оформляют документы российского образца.