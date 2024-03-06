06 марта 2024

Пермские школы в дни выборов президента переходят на удаленку

© Служба новостей «URA.RU»
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Выборы 2021 воскресенье 19 сентября, голосование и подсчет, ночь выборов. Пермь
Для детей в дни выборов организуют внеклассные мероприятия Фото:

В дни выборов президента 15—17 марта школы Перми переходят на особый режим работы. Образовательный процесс будет осуществляться дистанционно, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми.

«Образовательные учреждения Перми (школы, дома творчества, центры досуга и др.), в зданиях которых расположены участковые избирательные комиссии (участки для голосования) с 15 по 17 марта будут осуществлять образовательный процесс с помощью электронных ресурсов», — отметили в ведомстве. В некоторых образовательных учреждениях пройдут активности для детей и родителей: дни здоровья, досуговые онлайн-мероприятия, экскурсии, культурно-массовые и спортивные события и т. д. Важно, что они состоятся вне территории школ.

В минобре Пермского края добавили, что, если школам позволяет пространство, можно развести потоки учащихся и не приостанавливать уроки. Окончательное решение остается за муниципалитетами, которые они должны принять вместе с избирательными комиссиями. «Колледжи и техникумы учатся в обычном режиме. Руководителям, в чьих учреждениях располагаются избирательные участки, дано поручение развести потоки учащихся и избирателей внутри здания и не приостанавливать учебный процесс», — отметили в минобре.

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В дни выборов президента 15—17 марта школы Перми переходят на особый режим работы. Образовательный процесс будет осуществляться дистанционно, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Перми. «Образовательные учреждения Перми (школы, дома творчества, центры досуга и др.), в зданиях которых расположены участковые избирательные комиссии (участки для голосования) с 15 по 17 марта будут осуществлять образовательный процесс с помощью электронных ресурсов», — отметили в ведомстве. В некоторых образовательных учреждениях пройдут активности для детей и родителей: дни здоровья, досуговые онлайн-мероприятия, экскурсии, культурно-массовые и спортивные события и т. д. Важно, что они состоятся вне территории школ. В минобре Пермского края добавили, что, если школам позволяет пространство, можно развести потоки учащихся и не приостанавливать уроки. Окончательное решение остается за муниципалитетами, которые они должны принять вместе с избирательными комиссиями. «Колледжи и техникумы учатся в обычном режиме. Руководителям, в чьих учреждениях располагаются избирательные участки, дано поручение развести потоки учащихся и избирателей внутри здания и не приостанавливать учебный процесс», — отметили в минобре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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