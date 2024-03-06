«Росатом» объяснил, почему перенес запуск курганского завода по уничтожению опасных отходов

Санкции привели к переносу запуска курганского завода по переработке химотходов

07 марта 2024 в 14:03 Размер текста - 17 +

«Росатом» над замещением импортного оборудования, необходимого для утилизации опасных отходов на курганском заводе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Госкорпорация «Росатом» перенесла строительство своего филиала экотехнопарка ФГУП «ФЭО» по переработке отходов первого и второго классов опасности в Щучье (Курганская область) из-за санкций со стороны недружественных в отношении России стран. Филиалу пришлось срочно замещать импортное оборудование на отечественное, необходимое для работы завода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации. «В условиях санкций со стороны недружественных государств в отношении РФ ряд иностранных поставщиков ограничили работу с российскими партнерами. В связи с этим, специалистам ФГУП „ФЭО“ пришлось принимать оперативные решения по импортозамещению части ранее запланированного оборудования для уже готовой проектной документации, которая была верифицирована всеми госэкспертизами. Проектные решения были скорректированы в рекордные сроки с опорой на отечественные технологии», — сообщили в «Росатоме». Сообщается, что компании удалось импортозаместить большую часть необходимого оборудования для филиала — ключевые агрегаты и технологические линии. Отмечено, что в 2023 году в филиале также российской компанией был завершен монтаж оборудования для высокотемпературного обезвреживания отходов. По данным пресс-службы корпорации, в настоящее время на установке по обеззараживанию отходов проводятся индивидуальные испытания. Ранее URA.RU писало, что что запуск на территории Щучье экотехнопарка по переработке отходов первого и второго классов опасности был запланирован на конец 2023 — начало 2024 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал что запуск данного совместного проекта властей региона с «Росатомом» позволит обеспечить местных жителей 550 новыми рабочими местами, а также принесет 5,5 миллиарда рублей инвестиций в регион. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Госкорпорация «Росатом» перенесла строительство своего филиала экотехнопарка ФГУП «ФЭО» по переработке отходов первого и второго классов опасности в Щучье (Курганская область) из-за санкций со стороны недружественных в отношении России стран. Филиалу пришлось срочно замещать импортное оборудование на отечественное, необходимое для работы завода. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Госкорпорации. «В условиях санкций со стороны недружественных государств в отношении РФ ряд иностранных поставщиков ограничили работу с российскими партнерами. В связи с этим, специалистам ФГУП „ФЭО“ пришлось принимать оперативные решения по импортозамещению части ранее запланированного оборудования для уже готовой проектной документации, которая была верифицирована всеми госэкспертизами. Проектные решения были скорректированы в рекордные сроки с опорой на отечественные технологии», — сообщили в «Росатоме». Сообщается, что компании удалось импортозаместить большую часть необходимого оборудования для филиала — ключевые агрегаты и технологические линии. Отмечено, что в 2023 году в филиале также российской компанией был завершен монтаж оборудования для высокотемпературного обезвреживания отходов. По данным пресс-службы корпорации, в настоящее время на установке по обеззараживанию отходов проводятся индивидуальные испытания. Ранее URA.RU писало, что что запуск на территории Щучье экотехнопарка по переработке отходов первого и второго классов опасности был запланирован на конец 2023 — начало 2024 года. Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал что запуск данного совместного проекта властей региона с «Росатомом» позволит обеспечить местных жителей 550 новыми рабочими местами, а также принесет 5,5 миллиарда рублей инвестиций в регион.