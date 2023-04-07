Новый курганский завод по переработке опасных отходов даст 550 рабочих мест

Ранее сообщалось, что новый завод по переработке должны построить до конца 2023 года Фото: Дмитрий Чистопрудов © URA.RU

Запуск на территории города Щучье (Курганская область) экотехнопарка по переработке отходов первого и второго классов опасности обеспечит местных жителей 550 новыми рабочими местами. Об этом рассказал губернатор региона Вадим Шумков на встрече со студентами Уральского федерального университета в Екатеринбурге.

«Это наш совместный проект с „Росатомом“. В конце 2023 года — начале следующего в городе Щучье заработает завод по переработке опасных отходов. Это 550 новых рабочих мест, 5,5 миллиардов рублей инвестиций. Сейчас там уже идут работы», — пояснил Вадим Шумков, сообщает ТАСС.

Ранее в Шадринске (Курганская область) прошло открытие торгово-развлекательного центра. Благодаря этому объекту в регионе появилось около 350 новых рабочих мест. 7 апреля холдинг «Ростеха» и курганское правительство подписали соглашение о сотрудничестве, которое подразумевает совместную работу над реализацией инвестпроектов по созданию рабочих мест в различных отраслях экономики. По словам Шумкова, он нашел способ, как привлечь в регион порядка 30 миллиардов рублей, и уже заключил ряд контрактов с инвесторами.