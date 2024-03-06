Цветы для пассажирок приготовили полицейские
В Перми в аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз все пассажиркам. Женщин сотрудники поздравляли с наступающим 8 марта и дарили цветы, передает фотокорреспондент URA.RU.
«в акции приняли участие сотрудники Пермского линейного отдела и ГУ МВД по Пермскому краю. Женщины были приятно удивлены. Улыбались», — рассказал фотограф агентства.
Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.
Полицейские запаслись цветами
Женщины были приятно удивлены после долгого полета
Стойки регистрации сегодня тоже украшены
Улыбок в Перми стало больше
Флеш-моб сопровождался концертом
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