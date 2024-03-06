06 марта 2024

В пермском аэропорту полицейские подарили цветы пассажиркам. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Международный аэропорт. Пермь
Цветы для пассажирок приготовили полицейские Фото:

В Перми в аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз все пассажиркам. Женщин сотрудники поздравляли с наступающим 8 марта и дарили цветы, передает фотокорреспондент URA.RU.

«в акции приняли участие сотрудники Пермского линейного отдела и ГУ МВД по Пермскому краю. Женщины были приятно удивлены. Улыбались», — рассказал фотограф агентства.

Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.

Международный аэропорт. Пермь
Полицейские запаслись цветами
Фото:
Международный аэропорт. Пермь
Женщины были приятно удивлены после долгого полета
Фото:
Международный аэропорт. Пермь
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Фото:
Международный аэропорт. Пермь
Улыбок в Перми стало больше
Фото:
Международный аэропорт. Пермь
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Фото:

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В Перми в аэропорту «Большое Савино» полицейские устроили сюрприз все пассажиркам. Женщин сотрудники поздравляли с наступающим 8 марта и дарили цветы, передает фотокорреспондент URA.RU. «в акции приняли участие сотрудники Пермского линейного отдела и ГУ МВД по Пермскому краю. Женщины были приятно удивлены. Улыбались», — рассказал фотограф агентства. Пермский аэропорт не первый раз становится площадкой для различных акций. Здесь живой концерт на рояле устраивали преподаватели музыкального колледжа, а организаторы фестиваля «Пермское море» проводили лекции-перформансы и симфонический концерт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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