22 декабря 2022

В Пермском аэропорту будет играть живая музыка

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Клипарт 8. Нижневартовск, фортепиано, пианино, музыка, клавиши, музыкальные инструменты
На рояле сыграют преподаватели музколледжа Фото:

В аэропорту Перми стартовал перформанс — с 23 декабря по 4 января здесь будут звучать произведения, которые на рояле исполнят преподаватели музыкального колледжа. Об этом сообщили в минкультуры Прикамья.

«Будет звучать популярная классика, трогательные саундтреки из фильмов и мелодичные песни эстрады прошлого столетия. Кроме того, легкие джазовые обработки рождественских мелодий подчеркнут атмосферу волнения, свойственную ситуациям встреч и расставаний, а также настроят на романтическое предощущение Нового года и Рождества», — говорится на сайте правительства края.

Концерты Анна Гостева и Максим Сон будут давать каждый день с 12:00 до 13:30 и с 18:30 до 20:00. Подобные акции проходят в аэропорту с 2018 года. Тогда музыка звучала в честь открытия Дягилевского фестиваля.

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В аэропорту Перми стартовал перформанс — с 23 декабря по 4 января здесь будут звучать произведения, которые на рояле исполнят преподаватели музыкального колледжа. Об этом сообщили в минкультуры Прикамья. «Будет звучать популярная классика, трогательные саундтреки из фильмов и мелодичные песни эстрады прошлого столетия. Кроме того, легкие джазовые обработки рождественских мелодий подчеркнут атмосферу волнения, свойственную ситуациям встреч и расставаний, а также настроят на романтическое предощущение Нового года и Рождества», — говорится на сайте правительства края. Концерты Анна Гостева и Максим Сон будут давать каждый день с 12:00 до 13:30 и с 18:30 до 20:00. Подобные акции проходят в аэропорту с 2018 года. Тогда музыка звучала в честь открытия Дягилевского фестиваля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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