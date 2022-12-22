В Пермском аэропорту будет играть живая музыка

23 декабря 2022 в 10:05 Размер текста - 17 +

На рояле сыграют преподаватели музколледжа Фото: Александр Елизаров © URA.RU В аэропорту Перми стартовал перформанс — с 23 декабря по 4 января здесь будут звучать произведения, которые на рояле исполнят преподаватели музыкального колледжа. Об этом сообщили в минкультуры Прикамья. «Будет звучать популярная классика, трогательные саундтреки из фильмов и мелодичные песни эстрады прошлого столетия. Кроме того, легкие джазовые обработки рождественских мелодий подчеркнут атмосферу волнения, свойственную ситуациям встреч и расставаний, а также настроят на романтическое предощущение Нового года и Рождества», — говорится на сайте правительства края. Концерты Анна Гостева и Максим Сон будут давать каждый день с 12:00 до 13:30 и с 18:30 до 20:00. Подобные акции проходят в аэропорту с 2018 года. Тогда музыка звучала в честь открытия Дягилевского фестиваля.

В аэропорту Перми стартовал перформанс — с 23 декабря по 4 января здесь будут звучать произведения, которые на рояле исполнят преподаватели музыкального колледжа. Об этом сообщили в минкультуры Прикамья. «Будет звучать популярная классика, трогательные саундтреки из фильмов и мелодичные песни эстрады прошлого столетия. Кроме того, легкие джазовые обработки рождественских мелодий подчеркнут атмосферу волнения, свойственную ситуациям встреч и расставаний, а также настроят на романтическое предощущение Нового года и Рождества», — говорится на сайте правительства края. Концерты Анна Гостева и Максим Сон будут давать каждый день с 12:00 до 13:30 и с 18:30 до 20:00. Подобные акции проходят в аэропорту с 2018 года. Тогда музыка звучала в честь открытия Дягилевского фестиваля.