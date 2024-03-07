Свердловские власти дадут жилье тысячам сирот

Поручение дал свердловский губернатор Евгений Куйвашев Фото: Алексей Гайнов © URA.RU

Почти семь тысяч детей-сирот получат квартиры в Свердловской области. Такое поручение дал губернатор региона Евгений Куйвашев в ходе заседания правительства 7 марта. Об этом сообщает департамент информполитики области (ДИП) в Telegram.

«Членам правительства было поручено организовать работу по предоставлению детям-сиротам, которым исполнилось 23 года и у которых есть подтвержденный доход, выплат на приобретения жилья или погашение ипотечного кредита. По словам Куйвашева, этот механизм, запущенный на федеральном уровне в прошлом году, должен быть использован максимально эффективно в регионе для перекрытия растущей потребности в жилье», — пишет ДИП. Задачу решат с помощью нового механизма — предоставления денежной выплаты на приобретение жилья или погашение ипотечного кредита.

В этом году на жилье для сирот планируют направить три млрд рублей. «На сегодняшний день уже предоставлены 77 квартир, еще 220 помещений проходят процедуру оформления документов», — добавил замгубернатора Свердловской области Сергей Швиндт. В 15 муниципалитетах строятся еще 990 квартир.