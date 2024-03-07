Путин рассказал, как поддерживает себя в форме

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не употреблять алкоголь, особенно крепкие напитки. О своем образе жизни он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.
«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. […] Я много занимаюсь спортом и рекомендую всем заниматься спортом», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что он хочет ввести налоговые вычеты для тех, кто поддерживает активный образ жизни и сдает нормативы ГТО.
Президент рекомендовал принимать горячий и холодный душ или контрастный. Он также вспомнил о временах, когда обтирался снегом выходя на улицу в Ленинграде. Путин подчеркнул, что забота о своем здоровье для него очень важна и пожелал всем быть здоровыми, красивыми и успешными.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.