Путин рассказал, как поддерживает себя в форме

Путин заявил, что занимается спортом и почти не пьет алкоголь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин порекомендовал всем россиянам активно заниматься спортом Фото:

Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не употреблять алкоголь, особенно крепкие напитки. О своем образе жизни он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища.

«Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. […] Я много занимаюсь спортом и рекомендую всем заниматься спортом», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что он хочет ввести налоговые вычеты для тех, кто поддерживает активный образ жизни и сдает нормативы ГТО.

Президент рекомендовал принимать горячий и холодный душ или контрастный. Он также вспомнил о временах, когда обтирался снегом выходя на улицу в Ленинграде. Путин подчеркнул, что забота о своем здоровье для него очень важна и пожелал всем быть здоровыми, красивыми и успешными.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин рассказал, что старается не употреблять алкоголь, особенно крепкие напитки. О своем образе жизни он рассказал на встрече с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища. «Я практически исключаю алкоголь, но уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков. […] Я много занимаюсь спортом и рекомендую всем заниматься спортом», — заявил Путин. Трансляцию встречи ведет телеканал «Россия 24». Он добавил, что он хочет ввести налоговые вычеты для тех, кто поддерживает активный образ жизни и сдает нормативы ГТО. Президент рекомендовал принимать горячий и холодный душ или контрастный. Он также вспомнил о временах, когда обтирался снегом выходя на улицу в Ленинграде. Путин подчеркнул, что забота о своем здоровье для него очень важна и пожелал всем быть здоровыми, красивыми и успешными.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...