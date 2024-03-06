В ЯНАО отремонтируют участок автомобильной «трассы смерти»

07 марта 2024 в 16:13 Размер текста - 17 +

Начальная цена контракта составляет 5,1 млн рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU Ямальские власти намерены отремонтировать участок дороги Сургут — Салехард. Информация о разработке проектной документации по ремонту трассы размещена на электронной площадке торгов. Объектом закупки стал участок границы ЯНАО — Губкинский, начальная цена контракта составляет 5,1 млн рублей. Аукционные процедуры находятся на стадии работы комиссии. «Наименование объекта закупки — выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа — Губкинский. Начальная цена — 5 195 773,32 рубля», — сообщается в карточке лота на ЕИС «Закупки». Аукционные процедуры находятся на стадии работы комиссии. Ранее URA.RU сообщало, что содержанием автомобильной дороги Коротчаево-Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур будет заниматься ООО «Ямбургтранссервис». В зоне обслуживания также — зимник и подъезд к речному порту станции Коротчаево.

Ямальские власти намерены отремонтировать участок дороги Сургут — Салехард. Информация о разработке проектной документации по ремонту трассы размещена на электронной площадке торгов. Объектом закупки стал участок границы ЯНАО — Губкинский, начальная цена контракта составляет 5,1 млн рублей. Аукционные процедуры находятся на стадии работы комиссии. «Наименование объекта закупки — выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа — Губкинский. Начальная цена — 5 195 773,32 рубля», — сообщается в карточке лота на ЕИС «Закупки». Аукционные процедуры находятся на стадии работы комиссии. Ранее URA.RU сообщало, что содержанием автомобильной дороги Коротчаево-Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур будет заниматься ООО «Ямбургтранссервис». В зоне обслуживания также — зимник и подъезд к речному порту станции Коротчаево.