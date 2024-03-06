В ЯНАО отремонтируют участок автомобильной «трассы смерти»

Ямальские власти намерены отремонтировать участок дороги Сургут — Салехард. Информация о разработке проектной документации по ремонту трассы размещена на электронной площадке торгов. Объектом закупки стал участок границы ЯНАО — Губкинский, начальная цена контракта составляет 5,1 млн рублей. Аукционные процедуры находятся на стадии работы комиссии.
«Наименование объекта закупки — выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации по объекту: «Капитальный ремонт автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа — Губкинский. Начальная цена — 5 195 773,32 рубля», — сообщается в карточке лота на ЕИС «Закупки».
Аукционные процедуры находятся на стадии работы комиссии. Ранее URA.RU сообщало, что содержанием автомобильной дороги Коротчаево-Красноселькуп с мостовым переходом через реку Пур будет заниматься ООО «Ямбургтранссервис». В зоне обслуживания также — зимник и подъезд к речному порту станции Коротчаево.
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