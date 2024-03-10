Прокуратура в Перми заинтересовалась оскорблением пенсионерки в парикмахерской

11 марта 2024 в 09:57 Размер текста - 17 +

Прокуратура даст оценку действиям работницы салона Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Перми прокуратура начала проверку после размещения в Сети видео с обритой наголо пенсионеркой, которую, по предварительным данным, оскорбляла работница парикмахерской. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Дзержинского района г. Перми организовала проверку по информации, размещенной в сети „Интернет“, о нарушении прав пожилой женщины при оказании потребительской услуги. По предварительным данным пенсионерку оскорбляла работница салона, оказывающего парикмахерские услуги населению. Также она выражалась в ее адрес нецензурной бранью», — сообщает прокуратура. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки. Руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить об обстоятельствах произошедшего в центральный аппарат ведомства. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором парикмахер почти наголо обрила пожилую женщину из-за того, что та забыла принести с собой деньги. Из-за этого парикмахер высказывала угрозы физической расправы в адрес пенсионерки и заставила ее убираться в помещении.

В Перми прокуратура начала проверку после размещения в Сети видео с обритой наголо пенсионеркой, которую, по предварительным данным, оскорбляла работница парикмахерской. Об этом сообщается в telegram-канале прокуратуры Пермского края. «Прокуратура Дзержинского района г. Перми организовала проверку по информации, размещенной в сети „Интернет“, о нарушении прав пожилой женщины при оказании потребительской услуги. По предварительным данным пенсионерку оскорбляла работница салона, оказывающего парикмахерские услуги населению. Также она выражалась в ее адрес нецензурной бранью», — сообщает прокуратура. Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту противоправных действий в отношении пенсионерки. Руководителю СУ СК по Пермскому краю Денису Головкину поручено доложить об обстоятельствах произошедшего в центральный аппарат ведомства. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором парикмахер почти наголо обрила пожилую женщину из-за того, что та забыла принести с собой деньги. Из-за этого парикмахер высказывала угрозы физической расправы в адрес пенсионерки и заставила ее убираться в помещении.