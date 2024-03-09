Бастрыкин заинтересовался парикмахером из Пермского края, обрившей налысо пенсионерку

Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на парикмахера из Перми

10 марта 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Александр Бастрыкин взял инцидент с парикмахером под личный контроль Фото: Следственный комитет РФ Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае. Женщина подверглась угрозам физической расправы за то, что забыла деньги дома, передает пресс-служба ведомства. «Видеозапись противоправных действий получила широкое распространение. Сообщается, что издевательства и угрозы физической расправой имели место в качестве наказания за то, что пенсионерка забыла деньги дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту (о парикмахере и пенсионерке — прим. URA.RU). Также должен быть предоставлен доклад об установленных обстоятельствах произошедшего», — написано в telegram-канале СКР. В соцсетях ранее появилось видео, на котором парикмахер почти налысо обрила пожилую женщину из-за того, что пенсионерка забыла принести с собой деньги. Сотрудница парикмахерской оскорбляет старушку и заставляет убираться в помещении. URA.RU выяснило, что инцидент произошел в прошлом году. Ролик был снял для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. После массового распространения видео семье парикмахера из Перми стали поступать угрозы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае. Женщина подверглась угрозам физической расправы за то, что забыла деньги дома, передает пресс-служба ведомства. «Видеозапись противоправных действий получила широкое распространение. Сообщается, что издевательства и угрозы физической расправой имели место в качестве наказания за то, что пенсионерка забыла деньги дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту (о парикмахере и пенсионерке — прим. URA.RU). Также должен быть предоставлен доклад об установленных обстоятельствах произошедшего», — написано в telegram-канале СКР. В соцсетях ранее появилось видео, на котором парикмахер почти налысо обрила пожилую женщину из-за того, что пенсионерка забыла принести с собой деньги. Сотрудница парикмахерской оскорбляет старушку и заставляет убираться в помещении. URA.RU выяснило, что инцидент произошел в прошлом году. Ролик был снял для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. После массового распространения видео семье парикмахера из Перми стали поступать угрозы.