Бастрыкин заинтересовался парикмахером из Пермского края, обрившей налысо пенсионерку

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае. Женщина подверглась угрозам физической расправы за то, что забыла деньги дома, передает пресс-служба ведомства.
«Видеозапись противоправных действий получила широкое распространение. Сообщается, что издевательства и угрозы физической расправой имели место в качестве наказания за то, что пенсионерка забыла деньги дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту (о парикмахере и пенсионерке — прим. URA.RU). Также должен быть предоставлен доклад об установленных обстоятельствах произошедшего», — написано в telegram-канале СКР.
В соцсетях ранее появилось видео, на котором парикмахер почти налысо обрила пожилую женщину из-за того, что пенсионерка забыла принести с собой деньги. Сотрудница парикмахерской оскорбляет старушку и заставляет убираться в помещении.
URA.RU выяснило, что инцидент произошел в прошлом году. Ролик был снял для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. После массового распространения видео семье парикмахера из Перми стали поступать угрозы.
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