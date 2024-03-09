09 марта 2024
08 марта 2024

Бастрыкин заинтересовался парикмахером из Пермского края, обрившей налысо пенсионерку

Глава СКР Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело на парикмахера из Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Александр Бастрыкин взял инцидент с парикмахером под личный контроль Фото:

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае. Женщина подверглась угрозам физической расправы за то, что забыла деньги дома, передает пресс-служба ведомства.

«Видеозапись противоправных действий получила широкое распространение. Сообщается, что издевательства и угрозы физической расправой имели место в качестве наказания за то, что пенсионерка забыла деньги дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту (о парикмахере и пенсионерке — прим. URA.RU). Также должен быть предоставлен доклад об установленных обстоятельствах произошедшего», — написано в telegram-канале СКР.

В соцсетях ранее появилось видео, на котором парикмахер почти налысо обрила пожилую женщину из-за того, что пенсионерка забыла принести с собой деньги. Сотрудница парикмахерской оскорбляет старушку и заставляет убираться в помещении.

URA.RU выяснило, что инцидент произошел в прошлом году. Ролик был снял для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. После массового распространения видео семье парикмахера из Перми стали поступать угрозы.

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Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за противоправных действий в отношении пенсионерки в Пермском крае. Женщина подверглась угрозам физической расправы за то, что забыла деньги дома, передает пресс-служба ведомства. «Видеозапись противоправных действий получила широкое распространение. Сообщается, что издевательства и угрозы физической расправой имели место в качестве наказания за то, что пенсионерка забыла деньги дома. Александр Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину возбудить уголовное дело по данному факту (о парикмахере и пенсионерке — прим. URA.RU). Также должен быть предоставлен доклад об установленных обстоятельствах произошедшего», — написано в telegram-канале СКР. В соцсетях ранее появилось видео, на котором парикмахер почти налысо обрила пожилую женщину из-за того, что пенсионерка забыла принести с собой деньги. Сотрудница парикмахерской оскорбляет старушку и заставляет убираться в помещении. URA.RU выяснило, что инцидент произошел в прошлом году. Ролик был снял для закрытого парикмахерского чата, чтобы занести клиента в черный список. После массового распространения видео семье парикмахера из Перми стали поступать угрозы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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