Readovka: в Пермском крае парикмахер почти налысо обрила пенсионерку

10 марта 2024 в 17:49 Размер текста - 17 +

Парикмахер лишила пенсионерку волос из-за забытых дома денег Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, которая забыла деньги дома. Также она якобы заставила женщину убираться за собой и унижала ее, сообщает telegram-канал Readovka. «Расходится видео, на котором коротко подстриженная пожилая женщина под истошные крики оператора убирается в салоне красоты. При этом женский голос за кадром угрожает пенсионерке физической расправой и материт ее. До этого женщину обрили налысо, так как она забыла деньги дома, а все происходящее стало „наказанием“», — сообщается в telegram-канале. В каком городе это снято и в какое время — неизвестно. Уточняется, что парикмахер арендовала кресло в одном из салонов красоты, но там больше не работает. Как пишут в telegram-канале, пермяки направляют обращения в Следственный комитет с требованием наказать женщину.

В Пермском крае парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, которая забыла деньги дома. Также она якобы заставила женщину убираться за собой и унижала ее, сообщает telegram-канал Readovka. «Расходится видео, на котором коротко подстриженная пожилая женщина под истошные крики оператора убирается в салоне красоты. При этом женский голос за кадром угрожает пенсионерке физической расправой и материт ее. До этого женщину обрили налысо, так как она забыла деньги дома, а все происходящее стало „наказанием“», — сообщается в telegram-канале. В каком городе это снято и в какое время — неизвестно. Уточняется, что парикмахер арендовала кресло в одном из салонов красоты, но там больше не работает. Как пишут в telegram-канале, пермяки направляют обращения в Следственный комитет с требованием наказать женщину.