09 марта 2024
08 марта 2024

Readovka: в Пермском крае парикмахер почти налысо обрила пенсионерку

© Служба новостей «URA.RU»
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Генеральное консульство Узбекистана. Екатеринбург, ножницы, ручная работа, узбекистан
Парикмахер лишила пенсионерку волос из-за забытых дома денег Фото:

В Пермском крае парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, которая забыла деньги дома. Также она якобы заставила женщину убираться за собой и унижала ее, сообщает telegram-канал Readovka.

«Расходится видео, на котором коротко подстриженная пожилая женщина под истошные крики оператора убирается в салоне красоты. При этом женский голос за кадром угрожает пенсионерке физической расправой и материт ее. До этого женщину обрили налысо, так как она забыла деньги дома, а все происходящее стало „наказанием“», — сообщается в telegram-канале. В каком городе это снято и в какое время — неизвестно.

Уточняется, что парикмахер арендовала кресло в одном из салонов красоты, но там больше не работает. Как пишут в telegram-канале, пермяки направляют обращения в Следственный комитет с требованием наказать женщину.

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В Пермском крае парикмахер почти налысо обрила пенсионерку, которая забыла деньги дома. Также она якобы заставила женщину убираться за собой и унижала ее, сообщает telegram-канал Readovka. «Расходится видео, на котором коротко подстриженная пожилая женщина под истошные крики оператора убирается в салоне красоты. При этом женский голос за кадром угрожает пенсионерке физической расправой и материт ее. До этого женщину обрили налысо, так как она забыла деньги дома, а все происходящее стало „наказанием“», — сообщается в telegram-канале. В каком городе это снято и в какое время — неизвестно. Уточняется, что парикмахер арендовала кресло в одном из салонов красоты, но там больше не работает. Как пишут в telegram-канале, пермяки направляют обращения в Следственный комитет с требованием наказать женщину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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