В Пермском крае автомобили подешевели на 13%

Новые машины стали значительно доступней Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Новые автомобили в Пермском крае за последний месяц стали гораздо доступнее. По данным аналитиков сервиса «Авто.ру», если в среднем по России снижение цен на машины в феврале составило 2%, то в Пермском крае сразу 13%.

«В десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов. В их число вошли Ставропольский край (—15%), Республика Адыгея (—15%), Брянская область (—14%), Пермский край (—13%), Ярославская область (—13%), Республика Башкортостан (—11%), Тульская область (—10%), Омская область (—9,2%)», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. Больше всего цены упали в Липецкой и Новосибирской областях — на 16%.

Аналитики объясняют снижение цен высокой загруженностью дилерских складов. Но в некоторых регионов ценник на авто, наоборот, вырос. Так, в Оренбурге машины стали дороже на 21,5%.