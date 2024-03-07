В Пермском крае автомобили подешевели на 13%

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Автомобиль "Москвич 3" в автосалоне "Сатурн - Р auto". Пермь, автосалон, импортозамещение, ключи от автомобиля, москвич 3, шоу рум
Новые машины стали значительно доступней Фото:

Новые автомобили в Пермском крае за последний месяц стали гораздо доступнее. По данным аналитиков сервиса «Авто.ру», если в среднем по России снижение цен на машины в феврале составило 2%, то в Пермском крае сразу 13%.

«В десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов. В их число вошли Ставропольский край (—15%), Республика Адыгея (—15%), Брянская область (—14%), Пермский край (—13%), Ярославская область (—13%), Республика Башкортостан (—11%), Тульская область (—10%), Омская область (—9,2%)», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. Больше всего цены упали в Липецкой и Новосибирской областях — на 16%.

Аналитики объясняют снижение цен высокой загруженностью дилерских складов. Но в некоторых регионов ценник на авто, наоборот, вырос. Так, в Оренбурге машины стали дороже на 21,5%.

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Новые автомобили в Пермском крае за последний месяц стали гораздо доступнее. По данным аналитиков сервиса «Авто.ру», если в среднем по России снижение цен на машины в феврале составило 2%, то в Пермском крае сразу 13%. «В десяти регионах страны снижение средней стоимости составило 10 и более процентов. В их число вошли Ставропольский край (—15%), Республика Адыгея (—15%), Брянская область (—14%), Пермский край (—13%), Ярославская область (—13%), Республика Башкортостан (—11%), Тульская область (—10%), Омская область (—9,2%)», — говорится в сообщении сервиса, поступившем в URA.RU. Больше всего цены упали в Липецкой и Новосибирской областях — на 16%. Аналитики объясняют снижение цен высокой загруженностью дилерских складов. Но в некоторых регионов ценник на авто, наоборот, вырос. Так, в Оренбурге машины стали дороже на 21,5%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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