Фигуристку Валиеву исключили из сборной из-за дисквалификации

07 марта 2024 в 17:52 Размер текста - 17 +

. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фигуристку Камилу Валиеву исключили из кандидатов в сборную РФ по фигурному катанию. Это произошло по правилам министерства спорта, так как ранее ее дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд (CAS) за нарушение антидопинговых правил. «Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник., сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. CAS дисквалифицировал Валиеву 29 января. Она выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, однако позднее в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. За это ее дисквалифицировали на четыре года, в 2025 году она сможет вернуться к соревнованиям.

Фигуристку Камилу Валиеву исключили из кандидатов в сборную РФ по фигурному катанию. Это произошло по правилам министерства спорта, так как ранее ее дисквалифицировал Спортивный арбитражный суд (CAS) за нарушение антидопинговых правил. «Министерство спорта РФ исключило фигуристку Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации за нарушение антидопинговых правил», — передает РИА Новости со ссылкой на собственный источник., сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. CAS дисквалифицировал Валиеву 29 января. Она выиграла Олимпиаду в Пекине в 2022 году, однако позднее в ее пробах нашли запрещенное антидопинговыми правилами вещество. За это ее дисквалифицировали на четыре года, в 2025 году она сможет вернуться к соревнованиям.