Курганская ГИБДД раскрыла причины повышения смертности на дорогах

ГИБДД: рост потока фур на курганских трассах стал причиной смертельных ДТП

В курганской ГИБДД объяснили рост смертности на дорогах региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Основными причинами роста числа смертельных ДТП на курганских дорогах стали массовые гибели людей в аварии и значительное увеличение интенсивности движения транспорта. О причинах увеличения смертельных аварий URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Рост числа погибших обусловлен тем, что в 2023 году зафиксировано 26 происшествий, которые повлекли одновременную гибель двух и более человек. Такие аварии унесли жизни 60 погибших из 143 случаев», — рассказали в УГИБДД региона в ответ на запрос редакции. Также аварийная обстановка на дорогах осложнилась из-за резкого роста среднесуточной интенсивности движения транспорта на федеральных трассах, количество машин выросло более чем в 1,5 раза.

Количество логистических перевозок через Курганскую область повысилось с 12 до 20 тысяч машин в сутки (цифры округленные). Помимо этого растет количество личного транспорта — автопарк курганцев в 2023 году вырос на 13 тысяч машин.

Основными причинами смертельных ДТП являются съезды с дорог, столкновения при выезде на встречные полосы и наезды на пешеходов. Более шестидесяти человек погибли по вине нетрезвых водителей или будучи пешеходами в состоянии алкогольного опьянения (53 и 11 соответственно).

Сотрудники ГИБДД отмечают низкий уровень культуры вождения, что приводит к нарушениям правил дорожного движения. «В 2023 году выявлено и пресечено 620 тысяч правонарушений в области безопасности движения, в т. ч. более 10 тысяч грубых нарушений. Из процесса дорожного движения извлечено фактически 4 тысячи нетрезвых водителей, задержано более 5 тысяч водителей, не имеющих либо лишенных права управления», — привели статистику в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Курганской области на четверть выросло число смертельных аварий. Источники предположили, что это произошло из-за увеличения числа фур и прочих грузовых машин на автодорогах.