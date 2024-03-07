Курганская ГИБДД раскрыла причины повышения смертности на дорогах

ГИБДД: рост потока фур на курганских трассах стал причиной смертельных ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Дороги. Курган, фура, весы, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки, дальнобой
В курганской ГИБДД объяснили рост смертности на дорогах региона Фото:

Основными причинами роста числа смертельных ДТП на курганских дорогах стали массовые гибели людей в аварии и значительное увеличение интенсивности движения транспорта. О причинах увеличения смертельных аварий URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона.

«Рост числа погибших обусловлен тем, что в 2023 году зафиксировано 26 происшествий, которые повлекли одновременную гибель двух и более человек. Такие аварии унесли жизни 60 погибших из 143 случаев», — рассказали в УГИБДД региона в ответ на запрос редакции. Также аварийная обстановка на дорогах осложнилась из-за резкого роста среднесуточной интенсивности движения транспорта на федеральных трассах, количество машин выросло более чем в 1,5 раза.

Количество логистических перевозок через Курганскую область повысилось с 12 до 20 тысяч машин в сутки (цифры округленные). Помимо этого растет количество личного транспорта — автопарк курганцев в 2023 году вырос на 13 тысяч машин.

Основными причинами смертельных ДТП являются съезды с дорог, столкновения при выезде на встречные полосы и наезды на пешеходов. Более шестидесяти человек погибли по вине нетрезвых водителей или будучи пешеходами в состоянии алкогольного опьянения (53 и 11 соответственно).

Сотрудники ГИБДД отмечают низкий уровень культуры вождения, что приводит к нарушениям правил дорожного движения. «В 2023 году выявлено и пресечено 620 тысяч правонарушений в области безопасности движения, в т. ч. более 10 тысяч грубых нарушений. Из процесса дорожного движения извлечено фактически 4 тысячи нетрезвых водителей, задержано более 5 тысяч водителей, не имеющих либо лишенных права управления», — привели статистику в Госавтоинспекции.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Курганской области на четверть выросло число смертельных аварий. Источники предположили, что это произошло из-за увеличения числа фур и прочих грузовых машин на автодорогах.

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Основными причинами роста числа смертельных ДТП на курганских дорогах стали массовые гибели людей в аварии и значительное увеличение интенсивности движения транспорта. О причинах увеличения смертельных аварий URA.RU сообщили в Госавтоинспекции региона. «Рост числа погибших обусловлен тем, что в 2023 году зафиксировано 26 происшествий, которые повлекли одновременную гибель двух и более человек. Такие аварии унесли жизни 60 погибших из 143 случаев», — рассказали в УГИБДД региона в ответ на запрос редакции. Также аварийная обстановка на дорогах осложнилась из-за резкого роста среднесуточной интенсивности движения транспорта на федеральных трассах, количество машин выросло более чем в 1,5 раза. Количество логистических перевозок через Курганскую область повысилось с 12 до 20 тысяч машин в сутки (цифры округленные). Помимо этого растет количество личного транспорта — автопарк курганцев в 2023 году вырос на 13 тысяч машин. Основными причинами смертельных ДТП являются съезды с дорог, столкновения при выезде на встречные полосы и наезды на пешеходов. Более шестидесяти человек погибли по вине нетрезвых водителей или будучи пешеходами в состоянии алкогольного опьянения (53 и 11 соответственно). Сотрудники ГИБДД отмечают низкий уровень культуры вождения, что приводит к нарушениям правил дорожного движения. «В 2023 году выявлено и пресечено 620 тысяч правонарушений в области безопасности движения, в т. ч. более 10 тысяч грубых нарушений. Из процесса дорожного движения извлечено фактически 4 тысячи нетрезвых водителей, задержано более 5 тысяч водителей, не имеющих либо лишенных права управления», — привели статистику в Госавтоинспекции. Ранее URA.RU сообщало, что в 2023 году в Курганской области на четверть выросло число смертельных аварий. Источники предположили, что это произошло из-за увеличения числа фур и прочих грузовых машин на автодорогах.
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© Служба новостей «URA.RU»
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