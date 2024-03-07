В Копейске (Челябинская область) 33-летний мужчина пытался доставить заключенным в исправительную колонию (ИК) № 6 гаджеты с SIM-картой с помощью дрона. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, переправить нарушитель собирался четыре телефона и зарядное устройство.
«Сотрудники ИК № 6 пресекли попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию с помощью квадрокоптера. Задержанный правонарушитель передан сотрудникам полиции», — рассказали в ГУФСИН.
Попытку мужчина совершил в вечернее время. Дрон он запустить не успел. Беспилотник с пультом управления обнаружили в ходе обыска. Запрещенные в колонии предметы изъяли, проводится проверка. В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении.
Для привлечения к ответственности материалы направят в суд. Нарушителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Столько же он может заплатить за нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника.
Ранее житель региона был судим. Наказание отбывал в одной из колоний области.
Запрещенные предметы у мужчины изъяли
Фото: пресс-служба ГУФСИН по Челябинской области
На нарушителя составили протокол об административном правонарушении
В Копейске (Челябинская область) 33-летний мужчина пытался доставить заключенным в исправительную колонию (ИК) № 6 гаджеты с SIM-картой с помощью дрона. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, переправить нарушитель собирался четыре телефона и зарядное устройство. «Сотрудники ИК № 6 пресекли попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию с помощью квадрокоптера. Задержанный правонарушитель передан сотрудникам полиции», — рассказали в ГУФСИН. Попытку мужчина совершил в вечернее время. Дрон он запустить не успел. Беспилотник с пультом управления обнаружили в ходе обыска. Запрещенные в колонии предметы изъяли, проводится проверка. В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении. Для привлечения к ответственности материалы направят в суд. Нарушителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Столько же он может заплатить за нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника. Ранее житель региона был судим. Наказание отбывал в одной из колоний области.