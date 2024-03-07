Телефоны и зарядник челябинским заключенным пытались доставить с помощью дрона. Фото

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Практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами, БПЛА. Челябинск , небо, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
Запустить в воздух квадрокоптер нарушитель не успел Фото:

В Копейске (Челябинская область) 33-летний мужчина пытался доставить заключенным в исправительную колонию (ИК) № 6 гаджеты с SIM-картой с помощью дрона. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, переправить нарушитель собирался четыре телефона и зарядное устройство.

«Сотрудники ИК № 6 пресекли попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию с помощью квадрокоптера. Задержанный правонарушитель передан сотрудникам полиции», — рассказали в ГУФСИН.

Попытку мужчина совершил в вечернее время. Дрон он запустить не успел. Беспилотник с пультом управления обнаружили в ходе обыска. Запрещенные в колонии предметы изъяли, проводится проверка. В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении.

Для привлечения к ответственности материалы направят в суд. Нарушителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Столько же он может заплатить за нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника.

Ранее житель региона был судим. Наказание отбывал в одной из колоний области.

Запрещенные предметы у мужчины изъяли
Запрещенные предметы у мужчины изъяли
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На нарушителя составили протокол об административном правонарушении
На нарушителя составили протокол об административном правонарушении
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В Копейске (Челябинская область) 33-летний мужчина пытался доставить заключенным в исправительную колонию (ИК) № 6 гаджеты с SIM-картой с помощью дрона. Как сообщили в пресс-службе ГУФСИН по региону, переправить нарушитель собирался четыре телефона и зарядное устройство. «Сотрудники ИК № 6 пресекли попытку доставки запрещенных предметов на режимную территорию с помощью квадрокоптера. Задержанный правонарушитель передан сотрудникам полиции», — рассказали в ГУФСИН. Попытку мужчина совершил в вечернее время. Дрон он запустить не успел. Беспилотник с пультом управления обнаружили в ходе обыска. Запрещенные в колонии предметы изъяли, проводится проверка. В отношении гражданина составили протокол об административном правонарушении. Для привлечения к ответственности материалы направят в суд. Нарушителю грозит штраф в размере до 50 тысяч рублей. Столько же он может заплатить за нарушение правил использования воздушного пространства с применением беспилотника. Ранее житель региона был судим. Наказание отбывал в одной из колоний области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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