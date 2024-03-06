06 марта 2024

На тюменской «трассе смерти» погиб водитель дорожной службы. Фото

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На тюменской «трассе смерти» очередное смертельное ДТП Фото:

Водитель дорожной службы 67 лет погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Янковском районе Тюменской области. Об этом сообщает областная ГИБДД.

«Автомобиль „Исудзу“ въехал в „Газель“ дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги за рабочими, которые чистили ограждение. Предварительно, водитель „Исудзу“ отвлекся от движения, доставая телефон. Водитель „Газели“ погиб. 44-летний водитель „Исудзу“ ранен», — сообщает ведомство.

По данным ГИБДД, движение на участке дороги восстановлено. Сотрудники выясняют обстоятельства ДТП.

Двумя днями ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 38-летний водитель эвакуатора. Металлическая часть двигавшегося по соседней полосе «Камаза» отпала от колеса большегруза, влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя.

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Водитель дорожной службы 67 лет погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Янковском районе Тюменской области. Об этом сообщает областная ГИБДД. «Автомобиль „Исудзу“ въехал в „Газель“ дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги за рабочими, которые чистили ограждение. Предварительно, водитель „Исудзу“ отвлекся от движения, доставая телефон. Водитель „Газели“ погиб. 44-летний водитель „Исудзу“ ранен», — сообщает ведомство. По данным ГИБДД, движение на участке дороги восстановлено. Сотрудники выясняют обстоятельства ДТП. Двумя днями ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 38-летний водитель эвакуатора. Металлическая часть двигавшегося по соседней полосе «Камаза» отпала от колеса большегруза, влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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