Водитель дорожной службы 67 лет погиб в ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Янковском районе Тюменской области. Об этом сообщает областная ГИБДД.
«Автомобиль „Исудзу“ въехал в „Газель“ дорожной службы, стоящую с правой стороны дороги за рабочими, которые чистили ограждение. Предварительно, водитель „Исудзу“ отвлекся от движения, доставая телефон. Водитель „Газели“ погиб. 44-летний водитель „Исудзу“ ранен», — сообщает ведомство.
По данным ГИБДД, движение на участке дороги восстановлено. Сотрудники выясняют обстоятельства ДТП.
Двумя днями ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 38-летний водитель эвакуатора. Металлическая часть двигавшегося по соседней полосе «Камаза» отпала от колеса большегруза, влетела в боковую форточку эвакуатора и убила водителя.
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