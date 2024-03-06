06 марта 2024

Тюменский прокурор взял на контроль ход расследования смертельного ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция в Тюменской областной прокуратуре. Тюмень, московских владислав
Прокурор Тюменской области взял на контроль расследования ДТП на «трассе смерти» Фото:

Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки происшествия на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Несколькими часами ранее там погиб 67-летний водитель дорожной службы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

«Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. Кроме того, прокурору Ярковского района поручено разобраться в причинах происшествия, в том числе в части обеспечения безопасности при проведении дорожных работ», — сказано в публикации ведомства.

Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух большегрузов. 67-летний водитель Газели погиб.

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Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль проведение проверки происшествия на «трассе смерти» Тюмень — Ханты-Мансийск. Несколькими часами ранее там погиб 67-летний водитель дорожной службы. Об этом сообщили в областной прокуратуре. «Прокурор Тюменской области Владислав Московских взял на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой правоохранительными органами по данному факту. Кроме того, прокурору Ярковского района поручено разобраться в причинах происшествия, в том числе в части обеспечения безопасности при проведении дорожных работ», — сказано в публикации ведомства. Ранее на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск произошло ДТП с участием двух большегрузов. 67-летний водитель Газели погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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