В Екатеринбурге ребенок упал с крыши алкомаркета

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Город. Курган, сугроб, машина скорой помощи, скорая помошь
Мальчик получил травмы, но какие именно — пока неизвестно Фото:

В Екатеринбурге маленький мальчик упал с крыши магазина «Бристоль» и получил травмы. Информацию URA.RU сообщил источник в оперативных органах.

«Ребенок каким-то образом забрался на крышу алкомаркета в районе улицы Ферганская и упал примерно с пятиметровой высоты. О происшествии в службу спасения сообщил его 9-летний брат», — сказал собеседник агентства.

Пострадавшему мальчику по одной информации семь, а по другой 10 лет. Он доставлен на скорой помощи в больницу.

«Сообщение от сотрудников бригады скорой медицинской помощи поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются законные представители несовершеннолетнего. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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В Екатеринбурге маленький мальчик упал с крыши магазина «Бристоль» и получил травмы. Информацию URA.RU сообщил источник в оперативных органах. «Ребенок каким-то образом забрался на крышу алкомаркета в районе улицы Ферганская и упал примерно с пятиметровой высоты. О происшествии в службу спасения сообщил его 9-летний брат», — сказал собеседник агентства. Пострадавшему мальчику по одной информации семь, а по другой 10 лет. Он доставлен на скорой помощи в больницу. «Сообщение от сотрудников бригады скорой медицинской помощи поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются законные представители несовершеннолетнего. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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