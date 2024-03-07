В Екатеринбурге ребенок упал с крыши алкомаркета

В Екатеринбурге маленький мальчик упал с крыши магазина «Бристоль» и получил травмы. Информацию URA.RU сообщил источник в оперативных органах.
«Ребенок каким-то образом забрался на крышу алкомаркета в районе улицы Ферганская и упал примерно с пятиметровой высоты. О происшествии в службу спасения сообщил его 9-летний брат», — сказал собеседник агентства.
Пострадавшему мальчику по одной информации семь, а по другой 10 лет. Он доставлен на скорой помощи в больницу.
«Сообщение от сотрудников бригады скорой медицинской помощи поступило в отдел полиции № 12 Чкаловского района. По указанному адресу выехали сотрудники полиции, проводятся проверочные мероприятия, опрашиваются законные представители несовершеннолетнего. По результатам будет принято обоснованное процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
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