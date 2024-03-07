Банк России продлил ограничения на снятие наличных

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября 2024 года. Об этом рассказали в Банке России.
«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что гражданам, у которых валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, разрешено снимать остаток валюты до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.
Банки не могут взимать комиссию при выдаче валюты, а юридическим лицам нерезидентам запрещена выдача наличных в определенных валютах до 9 сентября 2024 года. Банк России также установил ограничения на валютные переводы и выдачу валюты для юридических лиц-нерезидентов и резидентов в ближайшие полгода.
Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Россия в ответ ввела ограничения на движение капитала, продажу ценных бумаг иностранным инвесторам, вывод средств из финансовой системы, а также запретила снятие наличной валюты иностранными государствами.
Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября 2024 года. Об этом рассказали в Банке России. «Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что гражданам, у которых валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, разрешено снимать остаток валюты до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Банки не могут взимать комиссию при выдаче валюты, а юридическим лицам нерезидентам запрещена выдача наличных в определенных валютах до 9 сентября 2024 года. Банк России также установил ограничения на валютные переводы и выдачу валюты для юридических лиц-нерезидентов и резидентов в ближайшие полгода. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Россия в ответ ввела ограничения на движение капитала, продажу ценных бумаг иностранным инвесторам, вывод средств из финансовой системы, а также запретила снятие наличной валюты иностранными государствами.