Банк России продлил ограничения на снятие наличных

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
Ограничения на снятие наличной иностранной валюты сохранятся до 9 сентября, заявили в Банке России Фото:

Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября 2024 года. Об этом рассказали в Банке России.

«Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что гражданам, у которых валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, разрешено снимать остаток валюты до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро.

Банки не могут взимать комиссию при выдаче валюты, а юридическим лицам нерезидентам запрещена выдача наличных в определенных валютах до 9 сентября 2024 года. Банк России также установил ограничения на валютные переводы и выдачу валюты для юридических лиц-нерезидентов и резидентов в ближайшие полгода.

Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Россия в ответ ввела ограничения на движение капитала, продажу ценных бумаг иностранным инвесторам, вывод средств из финансовой системы, а также запретила снятие наличной валюты иностранными государствами.

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Ограничения на снятие наличной иностранной валюты продлены до 9 сентября 2024 года. Об этом рассказали в Банке России. «Банк России продлил еще на полгода, до 9 сентября 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты», — говорится в сообщении регулятора. Там добавили, что гражданам, у которых валютный счет был открыт до 9 марта 2022 года, разрешено снимать остаток валюты до 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Банки не могут взимать комиссию при выдаче валюты, а юридическим лицам нерезидентам запрещена выдача наличных в определенных валютах до 9 сентября 2024 года. Банк России также установил ограничения на валютные переводы и выдачу валюты для юридических лиц-нерезидентов и резидентов в ближайшие полгода. Западные страны заморозили валютные резервы России из-за спецоперации на Украине. Россия в ответ ввела ограничения на движение капитала, продажу ценных бумаг иностранным инвесторам, вывод средств из финансовой системы, а также запретила снятие наличной валюты иностранными государствами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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