Губернатор Шумков поздравил ХК «Зауралье» с выходом в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

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Форум арматуростроителей России. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков поздравил земляков с победой и выходом в следующий этап турнира Фото:
новость из сюжета
Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

Губернатор Курганской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям в адрес хоккейного клуба «Зауралье». Курганцы смогли оформить выход в ¼ финала Кубка Петрова, разгромив столичную «Звезду».

«Поздравляем наших хоккеистов с победой. Желаем [им] дальнейших успехов», — это сообщение опубликовано в telegram-канале Вадима Шумкова.

«Зауралье» разгромил «Звезду» со счетом 5:0. Выход в четверть Кубка Петрова уже обеспечили себе семь команд регулярного чемпионата.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям в адрес хоккейного клуба «Зауралье». Курганцы смогли оформить выход в ¼ финала Кубка Петрова, разгромив столичную «Звезду». «Поздравляем наших хоккеистов с победой. Желаем [им] дальнейших успехов», — это сообщение опубликовано в telegram-канале Вадима Шумкова. «Зауралье» разгромил «Звезду» со счетом 5:0. Выход в четверть Кубка Петрова уже обеспечили себе семь команд регулярного чемпионата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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