Губернатор Шумков поздравил ХК «Зауралье» с выходом в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

Вадим Шумков поздравил земляков с победой и выходом в следующий этап турнира
новость из сюжетаУспехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ
Губернатор Курганской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям в адрес хоккейного клуба «Зауралье». Курганцы смогли оформить выход в ¼ финала Кубка Петрова, разгромив столичную «Звезду».
«Поздравляем наших хоккеистов с победой. Желаем [им] дальнейших успехов», — это сообщение опубликовано в telegram-канале Вадима Шумкова.
«Зауралье» разгромил «Звезду» со счетом 5:0. Выход в четверть Кубка Петрова уже обеспечили себе семь команд регулярного чемпионата.
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