Губернатор Шумков поздравил ХК «Зауралье» с выходом в четвертьфинал плей-офф ВХЛ

07 марта 2024 в 22:20 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков поздравил земляков с победой и выходом в следующий этап турнира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ Губернатор Курганской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям в адрес хоккейного клуба «Зауралье». Курганцы смогли оформить выход в ¼ финала Кубка Петрова, разгромив столичную «Звезду». «Поздравляем наших хоккеистов с победой. Желаем [им] дальнейших успехов», — это сообщение опубликовано в telegram-канале Вадима Шумкова. «Зауралье» разгромил «Звезду» со счетом 5:0. Выход в четверть Кубка Петрова уже обеспечили себе семь команд регулярного чемпионата.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков присоединился к поздравлениям в адрес хоккейного клуба «Зауралье». Курганцы смогли оформить выход в ¼ финала Кубка Петрова, разгромив столичную «Звезду». «Поздравляем наших хоккеистов с победой. Желаем [им] дальнейших успехов», — это сообщение опубликовано в telegram-канале Вадима Шумкова. «Зауралье» разгромил «Звезду» со счетом 5:0. Выход в четверть Кубка Петрова уже обеспечили себе семь команд регулярного чемпионата.