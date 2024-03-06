При пожаре в деревне в Тюменской области погиб человек

Из-за пожара в деревне в Тюменской области один человек погиб и еще один госпитализирован
В деревне Соснина в Ялуторовском районе Тюменской области произошло возгорание частного жилого дома по улице Зеленая, 2. В результате пожара один человек погиб и еще один госпитализирован, сообщили в УМЧС России по Тюменской области.
«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Ялуторовский район, деревня Соснина, улица Зеленая, 2. К сожалению, на пожаре погиб человек. Еще один госпитализирован с травмами», — написано в telegram-канале ведомства.
Площадь ликвидированного горения составила 60 квадратных метров. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
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