06 марта 2024

При пожаре в деревне в Тюменской области погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Из-за пожара в деревне в Тюменской области один человек погиб и еще один госпитализирован Фото:

В деревне Соснина в Ялуторовском районе Тюменской области произошло возгорание частного жилого дома по улице Зеленая, 2. В результате пожара один человек погиб и еще один госпитализирован, сообщили в УМЧС России по Тюменской области.

«Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Ялуторовский район, деревня Соснина, улица Зеленая, 2. К сожалению, на пожаре погиб человек. Еще один госпитализирован с травмами», — написано в telegram-канале ведомства.

Площадь ликвидированного горения составила 60 квадратных метров. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.

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В деревне Соснина в Ялуторовском районе Тюменской области произошло возгорание частного жилого дома по улице Зеленая, 2. В результате пожара один человек погиб и еще один госпитализирован, сообщили в УМЧС России по Тюменской области. «Поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по адресу: Ялуторовский район, деревня Соснина, улица Зеленая, 2. К сожалению, на пожаре погиб человек. Еще один госпитализирован с травмами», — написано в telegram-канале ведомства. Площадь ликвидированного горения составила 60 квадратных метров. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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