07 марта 2024

Екатеринбурженки на 8 Марта хотят iPhone 15, тюльпаны и выспаться

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 19% девушек ждут "День без забот" в качестве подарка на 8 Марта
В Екатеринбурге 19% девушек ждут "День без забот" в качестве подарка на 8 Марта Фото:

В Екатеринбурге среди опрошенных женщин половина ждет в подарок на 8 Марта цветы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито".

"Среди опрошенных жительниц Екатеринбурга 49% хотели бы получить цветы. Выходит, что мужчины больше стремятся подарить цветы (71%), чем женщины их получить. В топе желаний у девушек монобукет (один цвет бутонов) из тюльпанов (31%)", — говорится в сообщении.

Также 14% хотели бы получить в подарок гаджет. Среди них (51%) больше всего обрадовались бы iPhone 15, а 18% — смартфону другого бренда. При этом 19% женщин ждут, что их мужчина устроит "День без забот". Также часто встречались товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться».

Примечательно и то, что респонденты по-разному ответили на вопрос о том, что для них 8 марта. Из опрошенных мужчин 46% сказали, что это «День всех женщин». А среди женщин самым популярным (42%) оказался ответ «День весны и красоты».

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В Екатеринбурге среди опрошенных женщин половина ждет в подарок на 8 Марта цветы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито". "Среди опрошенных жительниц Екатеринбурга 49% хотели бы получить цветы. Выходит, что мужчины больше стремятся подарить цветы (71%), чем женщины их получить. В топе желаний у девушек монобукет (один цвет бутонов) из тюльпанов (31%)", — говорится в сообщении. Также 14% хотели бы получить в подарок гаджет. Среди них (51%) больше всего обрадовались бы iPhone 15, а 18% — смартфону другого бренда. При этом 19% женщин ждут, что их мужчина устроит "День без забот". Также часто встречались товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться». Примечательно и то, что респонденты по-разному ответили на вопрос о том, что для них 8 марта. Из опрошенных мужчин 46% сказали, что это «День всех женщин». А среди женщин самым популярным (42%) оказался ответ «День весны и красоты».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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