Екатеринбурженки на 8 Марта хотят iPhone 15, тюльпаны и выспаться

В Екатеринбурге среди опрошенных женщин половина ждет в подарок на 8 Марта цветы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе "Авито".
"Среди опрошенных жительниц Екатеринбурга 49% хотели бы получить цветы. Выходит, что мужчины больше стремятся подарить цветы (71%), чем женщины их получить. В топе желаний у девушек монобукет (один цвет бутонов) из тюльпанов (31%)", — говорится в сообщении.
Также 14% хотели бы получить в подарок гаджет. Среди них (51%) больше всего обрадовались бы iPhone 15, а 18% — смартфону другого бренда. При этом 19% женщин ждут, что их мужчина устроит "День без забот". Также часто встречались товары для дома, сада, здоровья и запрос «выспаться».
Примечательно и то, что респонденты по-разному ответили на вопрос о том, что для них 8 марта. Из опрошенных мужчин 46% сказали, что это «День всех женщин». А среди женщин самым популярным (42%) оказался ответ «День весны и красоты».
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