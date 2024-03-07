07 марта 2024

Путин поздравил женщин с 8 Марта

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин на XXI съезде партии "Единая Россия". Москва, путин владимир
Владимир Путин заявил, что восхищен женщинами Фото:

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к женщинам страны с поздравлением по случаю Международного женского дня, выразив восхищение их способностями и достижениями. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Кремль.Новости»

«Вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вами невозможно не восхищаться», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении.

В своем поздравлении глава государства подчеркнул значимость праздника для каждого дома и каждой семьи, отметив, что Международный женский день является временем для выражения самых теплых и нежных пожеланий. Президент выразил надежду на взаимопонимание между близкими и пожелал женщинам счастливых моментов и успехов во всех начинаниях.

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Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к женщинам страны с поздравлением по случаю Международного женского дня, выразив восхищение их способностями и достижениями. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Кремль.Новости» «Вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вами невозможно не восхищаться», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. В своем поздравлении глава государства подчеркнул значимость праздника для каждого дома и каждой семьи, отметив, что Международный женский день является временем для выражения самых теплых и нежных пожеланий. Президент выразил надежду на взаимопонимание между близкими и пожелал женщинам счастливых моментов и успехов во всех начинаниях.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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