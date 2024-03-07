Путин поздравил женщин с 8 Марта

08 марта 2024 в 02:06 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что восхищен женщинами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к женщинам страны с поздравлением по случаю Международного женского дня, выразив восхищение их способностями и достижениями. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Кремль.Новости» «Вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вами невозможно не восхищаться», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. В своем поздравлении глава государства подчеркнул значимость праздника для каждого дома и каждой семьи, отметив, что Международный женский день является временем для выражения самых теплых и нежных пожеланий. Президент выразил надежду на взаимопонимание между близкими и пожелал женщинам счастливых моментов и успехов во всех начинаниях.

Президент Российской Федерации Владимир Путин обратился к женщинам страны с поздравлением по случаю Международного женского дня, выразив восхищение их способностями и достижениями. Видеопоздравление опубликовано в telegram-канале «Кремль.Новости» «Вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач, добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах, поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро и одновременно тщательно, учитывая все детали. Вами невозможно не восхищаться», — заявил Владимир Путин в своем видеообращении. В своем поздравлении глава государства подчеркнул значимость праздника для каждого дома и каждой семьи, отметив, что Международный женский день является временем для выражения самых теплых и нежных пожеланий. Президент выразил надежду на взаимопонимание между близкими и пожелал женщинам счастливых моментов и успехов во всех начинаниях.