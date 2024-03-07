07 марта 2024

В Свердловской области и Башкирии ищут мужчину, пропавшего на машине. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Морозные дни. Тюмень, снег, машины, пешеход, зима, автомобили, поток машин
Мужчина пропал 4 февраля Фото:

В Свердловской области и республике Башкортостан начались поиски 54-летнего Фарида Гарипова, пропавшего 4 февраля. Мужчина может передвигаться на коричневом автомобиле Lada Granta, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал Фарид Гарипов! Место пропажи: Свердловская область — Республика Башкортостан. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-зеленый цвет глаз, седые волосы. На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку, трико и темные джинсы», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что мужчина может передвигаться на коричневой Lada Granta.

Сообщить информацию о пропавшем можно руководителю поискового отряда Наталии: 8(900)044-02-20, а также старшему координатору Евгению: 8(900)214-70-26. «Требуется помощь в максимальном распространении информации», — подытожили спасатели.

Фото:

Главные новости Екатеринбурга и области уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области и республике Башкортостан начались поиски 54-летнего Фарида Гарипова, пропавшего 4 февраля. Мужчина может передвигаться на коричневом автомобиле Lada Granta, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал Фарид Гарипов! Место пропажи: Свердловская область — Республика Башкортостан. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-зеленый цвет глаз, седые волосы. На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку, трико и темные джинсы», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что мужчина может передвигаться на коричневой Lada Granta. Сообщить информацию о пропавшем можно руководителю поискового отряда Наталии: 8(900)044-02-20, а также старшему координатору Евгению: 8(900)214-70-26. «Требуется помощь в максимальном распространении информации», — подытожили спасатели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...