В Свердловской области и республике Башкортостан начались поиски 54-летнего Фарида Гарипова, пропавшего 4 февраля. Мужчина может передвигаться на коричневом автомобиле Lada Granta, рассказали в поисково-спасательном отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал Фарид Гарипов! Место пропажи: Свердловская область — Республика Башкортостан. Приметы: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темно-зеленый цвет глаз, седые волосы. На момент пропажи был одет в черную болоньевую куртку, трико и темные джинсы», — пишет сообщество «СРОО ДПСО „Прорыв“ Свердловская область» соцсети «ВКонтакте». Там отметили, что мужчина может передвигаться на коричневой Lada Granta.
Сообщить информацию о пропавшем можно руководителю поискового отряда Наталии: 8(900)044-02-20, а также старшему координатору Евгению: 8(900)214-70-26. «Требуется помощь в максимальном распространении информации», — подытожили спасатели.
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