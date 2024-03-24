Пропавшего зимой свердловчанина нашли мертвым

Пропавшего 4 февраля жителя Первоуральска (Свердловская область) Фарида Гарипова нашли мертвым. Мужчина выехал из города, сев в автомобиль Lada Granta, после чего его местоположение стало неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».
«Найден. Погиб Гарипов Фарид Раифович, 54 года, город Первоуральск, Свердловская область. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте поискового отряда.
Мужчину искали на территории Свердловской области и Башкортостана полтора месяца. Его тело обнаружили 23 марта.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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