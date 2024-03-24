24 марта 2024
23 марта 2024

Пропавшего зимой свердловчанина нашли мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, подросток, прохожий, мужчина
Погибшего мужчину искали почти полтора месяца (архивное фото) Фото:

Пропавшего 4 февраля жителя Первоуральска (Свердловская область) Фарида Гарипова нашли мертвым. Мужчина выехал из города, сев в автомобиль Lada Granta, после чего его местоположение стало неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

«Найден. Погиб Гарипов Фарид Раифович, 54 года, город Первоуральск, Свердловская область. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте поискового отряда.

Мужчину искали на территории Свердловской области и Башкортостана полтора месяца. Его тело обнаружили 23 марта.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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Пропавшего 4 февраля жителя Первоуральска (Свердловская область) Фарида Гарипова нашли мертвым. Мужчина выехал из города, сев в автомобиль Lada Granta, после чего его местоположение стало неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб Гарипов Фарид Раифович, 54 года, город Первоуральск, Свердловская область. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте поискового отряда. Мужчину искали на территории Свердловской области и Башкортостана полтора месяца. Его тело обнаружили 23 марта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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