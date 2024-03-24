Происшествия Пропавшего зимой свердловчанина нашли мертвым 25 марта 2024 в 04:16 Размер текста - 17 + Погибшего мужчину искали почти полтора месяца (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Пропавшего 4 февраля жителя Первоуральска (Свердловская область) Фарида Гарипова нашли мертвым. Мужчина выехал из города, сев в автомобиль Lada Granta, после чего его местоположение стало неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб Гарипов Фарид Раифович, 54 года, город Первоуральск, Свердловская область. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте поискового отряда. Мужчину искали на территории Свердловской области и Башкортостана полтора месяца. Его тело обнаружили 23 марта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ получить не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Пропавшего 4 февраля жителя Первоуральска (Свердловская область) Фарида Гарипова нашли мертвым. Мужчина выехал из города, сев в автомобиль Lada Granta, после чего его местоположение стало неизвестно. Об этом сообщили волонтеры отряда «ЛизаАлерт». «Найден. Погиб Гарипов Фарид Раифович, 54 года, город Первоуральск, Свердловская область. Соболезнования родным и близким», — говорится на сайте поискового отряда. Мужчину искали на территории Свердловской области и Башкортостана полтора месяца. Его тело обнаружили 23 марта. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу регионального Следственного комитета. На момент публикации новости ответ получить не удалось. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям