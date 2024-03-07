Байден пообещал, что ни один солдат США не окажется на Украине

08 марта 2024 в 07:37 Размер текста - 17 +

Американских солдат нет на Украине, уверен Джо Байден Фото: flickrpd/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США не будут посылать своих военных в зону спецоперации. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден в обращении к Конгрессу. «Ни один американский солдат не окажется на Украине. Украина не просит американских солдат, более того, американских солдат нет на Украине», — заявил президент Джо Байден. Прямой эфир шел на сайте Белого дома . Идею отправить войска НАТО на Украину ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Его предложения не нашли широкой поддержки. Спустя время он исправился, заявив, что вопрос отправки военных сейчас не обсуждается, передает Life . В Кремле отметили, что Макрон своими словами пытается вовлечь Францию в конфликт между Россией и Украиной.

США не будут посылать своих военных в зону спецоперации. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден в обращении к Конгрессу. «Ни один американский солдат не окажется на Украине. Украина не просит американских солдат, более того, американских солдат нет на Украине», — заявил президент Джо Байден. Прямой эфир шел на сайте Белого дома. Идею отправить войска НАТО на Украину ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Его предложения не нашли широкой поддержки. Спустя время он исправился, заявив, что вопрос отправки военных сейчас не обсуждается, передает Life. В Кремле отметили, что Макрон своими словами пытается вовлечь Францию в конфликт между Россией и Украиной.