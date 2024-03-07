07 марта 2024

Байден пообещал, что ни один солдат США не окажется на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
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Американских солдат нет на Украине, уверен Джо Байден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США не будут посылать своих военных в зону спецоперации. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден в обращении к Конгрессу.

«Ни один американский солдат не окажется на Украине. Украина не просит американских солдат, более того, американских солдат нет на Украине», — заявил президент Джо Байден. Прямой эфир шел на сайте Белого дома.

Идею отправить войска НАТО на Украину ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Его предложения не нашли широкой поддержки. Спустя время он исправился, заявив, что вопрос отправки военных сейчас не обсуждается, передает Life. В Кремле отметили, что Макрон своими словами пытается вовлечь Францию в конфликт между Россией и Украиной.

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США не будут посылать своих военных в зону спецоперации. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден в обращении к Конгрессу. «Ни один американский солдат не окажется на Украине. Украина не просит американских солдат, более того, американских солдат нет на Украине», — заявил президент Джо Байден. Прямой эфир шел на сайте Белого дома. Идею отправить войска НАТО на Украину ранее выдвинул президент Франции Эммануэль Макрон. Его предложения не нашли широкой поддержки. Спустя время он исправился, заявив, что вопрос отправки военных сейчас не обсуждается, передает Life. В Кремле отметили, что Макрон своими словами пытается вовлечь Францию в конфликт между Россией и Украиной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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