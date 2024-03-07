07 марта 2024

Байден начал свое выступление в Капитолии с отсылки на Ельцина

Байден: если я был умным, то я бы ушел с поста президента
© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, подпись, Джо Байден,  stock
Джо Байден начал свое ежегодное обращение к Капитолию Фото:

Президент США Джо Байден заявил, что, если бы он был умным, то он ушел с поста главы страны. С такой отсылкой на обращение первого президента России Бориса Ельцина в 1999 году Байден начал выступление в Конгрессе.

«Если бы я был умным, я бы ушел домой сейчас», — заявил Джо Байден, намекая на Бориса Ельцина. После этих слов в зале раздались аплодисменты. Прямой эфир шел на сайте Белого дома.

После этого глава США заявил, что военных его страны нет на Украине. Он также послал сигнал президенту России Владимиру Путину, заявив, что США продолжат финансировать Киев. В 2024 году Штаты еще не приняли законопроект о новой финансовой помощи.

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Президент США Джо Байден заявил, что, если бы он был умным, то он ушел с поста главы страны. С такой отсылкой на обращение первого президента России Бориса Ельцина в 1999 году Байден начал выступление в Конгрессе. «Если бы я был умным, я бы ушел домой сейчас», — заявил Джо Байден, намекая на Бориса Ельцина. После этих слов в зале раздались аплодисменты. Прямой эфир шел на сайте Белого дома. После этого глава США заявил, что военных его страны нет на Украине. Он также послал сигнал президенту России Владимиру Путину, заявив, что США продолжат финансировать Киев. В 2024 году Штаты еще не приняли законопроект о новой финансовой помощи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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