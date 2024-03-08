В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадал водитель

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , дтп, авария, гибдд, дпс, чс, скорая помошь
«Лада» врезалась в «МАЗ» из-за его аварийной остановки Фото:

На 415 километре трассы Сургут-Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.

«На 415 км автодороги „Сургут-Салехард“, водитель ТС „МАЗ“ совершил вынужденную остановку, чем создал препятствие, движущемуся во встречном направлении ТС „Лада“, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель транспортного средства „Лада“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.

С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрировано 1035 ДТП, в которых погибло девять человек, а 55 получили травмы. Среди травмированных четыре ребенка. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 415 километре трассы Сургут-Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО. «На 415 км автодороги „Сургут-Салехард“, водитель ТС „МАЗ“ совершил вынужденную остановку, чем создал препятствие, движущемуся во встречном направлении ТС „Лада“, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель транспортного средства „Лада“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства. С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрировано 1035 ДТП, в которых погибло девять человек, а 55 получили травмы. Среди травмированных четыре ребенка. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...