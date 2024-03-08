В ДТП на трассе Сургут-Салехард пострадал водитель

На 415 километре трассы Сургут-Салехард автомобиль «Лада» столкнулся с транспортным средством «МАЗ», совершившим экстренную остановку. В результате ДТП водитель «Лады» доставлен в больницу, сообщили в УГИБДД МВД России по ЯНАО.
«На 415 км автодороги „Сургут-Салехард“, водитель ТС „МАЗ“ совершил вынужденную остановку, чем создал препятствие, движущемуся во встречном направлении ТС „Лада“, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель транспортного средства „Лада“ госпитализирован», — написано в telegram-канале ведомства.
С начала 2024 года на ямальских дорогах зарегистрировано 1035 ДТП, в которых погибло девять человек, а 55 получили травмы. Среди травмированных четыре ребенка. Сотрудники ГИБДД призывают всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.
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