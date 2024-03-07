Байден радостно поприветствовал нового члена НАТО

Джо Байден заявил, что США рады Швеции в НАТО
новость из сюжетаШвеция и Финляндия вступают в НАТО
Швеция официально стала новым членом НАТО, что радует США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время обращения к Конгрессу.
«Сегодня мы стали сильнее, чем когда-либо! Мы рады приветствовать Швецию в НАТО! Добро пожаловать», — заявил Джо Байден. Его слова
Швеция стала 32-м членом альянса 7 марта. Что теперь ждет страну после такого шага — в материале URA.RU.
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