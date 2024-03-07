07 марта 2024

Байден радостно поприветствовал нового члена НАТО

Байден заявил, что Швеция официально присоединилась к НАТО.
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Джо Байден заявил, что США рады Швеции в НАТО Фото:
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Швеция и Финляндия вступают в НАТО

Швеция официально стала новым членом НАТО, что радует США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время обращения к Конгрессу.

«Сегодня мы стали сильнее, чем когда-либо! Мы рады приветствовать Швецию в НАТО! Добро пожаловать», — заявил Джо Байден. Его слова приводит Белый дом.

Швеция стала 32-м членом альянса 7 марта. Что теперь ждет страну после такого шага — в материале URA.RU.

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Швеция официально стала новым членом НАТО, что радует США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время обращения к Конгрессу. «Сегодня мы стали сильнее, чем когда-либо! Мы рады приветствовать Швецию в НАТО! Добро пожаловать», — заявил Джо Байден. Его слова приводит Белый дом. Швеция стала 32-м членом альянса 7 марта. Что теперь ждет страну после такого шага — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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