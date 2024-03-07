Байден радостно поприветствовал нового члена НАТО

Байден заявил, что Швеция официально присоединилась к НАТО.

08 марта 2024 в 07:53 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что США рады Швеции в НАТО Фото: Official White House / Adam Schultz новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Швеция официально стала новым членом НАТО, что радует США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время обращения к Конгрессу. «Сегодня мы стали сильнее, чем когда-либо! Мы рады приветствовать Швецию в НАТО! Добро пожаловать», — заявил Джо Байден. Его слова приводит Белый дом . Швеция стала 32-м членом альянса 7 марта. Что теперь ждет страну после такого шага — в материале URA.RU.

Швеция официально стала новым членом НАТО, что радует США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время обращения к Конгрессу. «Сегодня мы стали сильнее, чем когда-либо! Мы рады приветствовать Швецию в НАТО! Добро пожаловать», — заявил Джо Байден. Его слова приводит Белый дом. Швеция стала 32-м членом альянса 7 марта. Что теперь ждет страну после такого шага — в материале URA.RU.