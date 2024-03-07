Байден восхитился дешевыми лекарствами в России

В России более дешевые лекарства, чем в США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время выступления перед Конгрессом.
«У меня будут неприятности, если я скажу это, но если вы хотите получить недорогие лекарства, вам нужно полететь в Торонто, Берлин, Москву. Простите, но даже в Москву, наверное», — заявил Джо Байден. Его выступление транслировалось на сайте
Он отметил, что в России и других местах, которые не перечислил, лекарства на 40% дешевле. Те же производители, те же лекарства», — поделился Байден.
Ученые РФ постоянно ведут разработки по тому, как сделать лекарства более доступными. В октябре в Минобрнауки рассказали о новом способе приготовления упаковок кристаллического строения. Это позволит в будущем заметно снизить стоимость препаратов.
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