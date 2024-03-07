Байден восхитился дешевыми лекарствами в России

08 марта 2024 в 08:26 Размер текста - 17 +

Джо Байден заявил, что в России лекарства гораздо дешевле, чем в США Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России более дешевые лекарства, чем в США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время выступления перед Конгрессом. «У меня будут неприятности, если я скажу это, но если вы хотите получить недорогие лекарства, вам нужно полететь в Торонто, Берлин, Москву. Простите, но даже в Москву, наверное», — заявил Джо Байден. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома . Он отметил, что в России и других местах, которые не перечислил, лекарства на 40% дешевле. Те же производители, те же лекарства», — поделился Байден. Ученые РФ постоянно ведут разработки по тому, как сделать лекарства более доступными. В октябре в Минобрнауки рассказали о новом способе приготовления упаковок кристаллического строения. Это позволит в будущем заметно снизить стоимость препаратов.

В России более дешевые лекарства, чем в США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время выступления перед Конгрессом. «У меня будут неприятности, если я скажу это, но если вы хотите получить недорогие лекарства, вам нужно полететь в Торонто, Берлин, Москву. Простите, но даже в Москву, наверное», — заявил Джо Байден. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома. Он отметил, что в России и других местах, которые не перечислил, лекарства на 40% дешевле. Те же производители, те же лекарства», — поделился Байден. Ученые РФ постоянно ведут разработки по тому, как сделать лекарства более доступными. В октябре в Минобрнауки рассказали о новом способе приготовления упаковок кристаллического строения. Это позволит в будущем заметно снизить стоимость препаратов.