07 марта 2024

Байден восхитился дешевыми лекарствами в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Джо Байден заявил, что в России лекарства гораздо дешевле, чем в США Фото:

В России более дешевые лекарства, чем в США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время выступления перед Конгрессом.

«У меня будут неприятности, если я скажу это, но если вы хотите получить недорогие лекарства, вам нужно полететь в Торонто, Берлин, Москву. Простите, но даже в Москву, наверное», — заявил Джо Байден. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома.

Он отметил, что в России и других местах, которые не перечислил, лекарства на 40% дешевле. Те же производители, те же лекарства», — поделился Байден.

Ученые РФ постоянно ведут разработки по тому, как сделать лекарства более доступными. В октябре в Минобрнауки рассказали о новом способе приготовления упаковок кристаллического строения. Это позволит в будущем заметно снизить стоимость препаратов.

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В России более дешевые лекарства, чем в США. Об этом заявил президент Штатов Джо Байден во время выступления перед Конгрессом. «У меня будут неприятности, если я скажу это, но если вы хотите получить недорогие лекарства, вам нужно полететь в Торонто, Берлин, Москву. Простите, но даже в Москву, наверное», — заявил Джо Байден. Его выступление транслировалось на сайте Белого дома. Он отметил, что в России и других местах, которые не перечислил, лекарства на 40% дешевле. Те же производители, те же лекарства», — поделился Байден. Ученые РФ постоянно ведут разработки по тому, как сделать лекарства более доступными. В октябре в Минобрнауки рассказали о новом способе приготовления упаковок кристаллического строения. Это позволит в будущем заметно снизить стоимость препаратов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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