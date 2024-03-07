Выступление Байдена оказалось вдвое короче послания Путина

08 марта 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Байден выступал перед Конгрессом 1 час и 8 минут Фото: Official White House / Adam Schultz Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию было в два раза длиннее, чем послание главы США Джо Байдена в Конгрессе. В частности, выступление главы Штатов длилось 1 час и 8 минут. По наблюдениям URA.RU, длительность выступления российского президента составила 2 часа и 6 минут. В то время, как Байден выступал всего 1 час и 8 минут. В своем послании Путин озвучил планы страны на ближайшее будущее. Они являются ответом на вызовы, произошедшие в последние годы. Все тезисы, которые озвучил глава РФ можно увидеть в онлайн-трансляции URA.RU. Эксперты в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» пришли к выводу, что итоги обращения Путина определят экономику и политику России на первую половину 21 века. По их словам, нужно дождаться указов, которые будут озвучены в мае. Это даст понять, каким образом цели страны будут переведены из послания в режим работы.

Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию было в два раза длиннее, чем послание главы США Джо Байдена в Конгрессе. В частности, выступление главы Штатов длилось 1 час и 8 минут. По наблюдениям URA.RU, длительность выступления российского президента составила 2 часа и 6 минут. В то время, как Байден выступал всего 1 час и 8 минут. В своем послании Путин озвучил планы страны на ближайшее будущее. Они являются ответом на вызовы, произошедшие в последние годы. Все тезисы, которые озвучил глава РФ можно увидеть в онлайн-трансляции URA.RU. Эксперты в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» пришли к выводу, что итоги обращения Путина определят экономику и политику России на первую половину 21 века. По их словам, нужно дождаться указов, которые будут озвучены в мае. Это даст понять, каким образом цели страны будут переведены из послания в режим работы.