07 марта 2024

Выступление Байдена оказалось вдвое короче послания Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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Президент США. stock, Джо Байден,  stock
Байден выступал перед Конгрессом 1 час и 8 минут Фото:

Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию было в два раза длиннее, чем послание главы США Джо Байдена в Конгрессе. В частности, выступление главы Штатов длилось 1 час и 8 минут.

По наблюдениям URA.RU, длительность выступления российского президента составила 2 часа и 6 минут. В то время, как Байден выступал всего 1 час и 8 минут.

В своем послании Путин озвучил планы страны на ближайшее будущее. Они являются ответом на вызовы, произошедшие в последние годы. Все тезисы, которые озвучил глава РФ можно увидеть в онлайн-трансляции URA.RU.

Эксперты в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» пришли к выводу, что итоги обращения Путина определят экономику и политику России на первую половину 21 века. По их словам, нужно дождаться указов, которые будут озвучены в мае. Это даст понять, каким образом цели страны будут переведены из послания в режим работы.

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Выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию было в два раза длиннее, чем послание главы США Джо Байдена в Конгрессе. В частности, выступление главы Штатов длилось 1 час и 8 минут. По наблюдениям URA.RU, длительность выступления российского президента составила 2 часа и 6 минут. В то время, как Байден выступал всего 1 час и 8 минут. В своем послании Путин озвучил планы страны на ближайшее будущее. Они являются ответом на вызовы, произошедшие в последние годы. Все тезисы, которые озвучил глава РФ можно увидеть в онлайн-трансляции URA.RU. Эксперты в ходе круглого стола «Послание-2024: стратегические направления развития страны» пришли к выводу, что итоги обращения Путина определят экономику и политику России на первую половину 21 века. По их словам, нужно дождаться указов, которые будут озвучены в мае. Это даст понять, каким образом цели страны будут переведены из послания в режим работы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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