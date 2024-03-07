07 марта 2024

Риелторы рассказали, какие квартиры в Тюмени будет сложно продать в 2024 году

Риелторы: в 2024 году в Тюмени будет сложно продать квартиры в плохом районе
© Служба новостей «URA.RU»
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Сквер «Опалихинский» по ул. Опалихинской в Верх-Исетском районе. Екатеринбург, жилой дом, недвижимость, квартира, виды екатеринбурга, виды города, сквер опалихинский, старый фонд
В Тюмени сложно в этом году продать квартиры в старых домах Фото:

В Тюмени в 2024 году будет трудно продать квартиры в плохих районах, старых домах, с неудачными планировками, а также жилье с обременением. Об это сообщили риелторы нескольких агентств.

«По многим параметрам старые квартиры проигрывают новостройкам. Это и отсутствие должной инфраструктуры, и чаще всего убитый ремонт, древние коммуникации, чаще всего тонкие стены. Конечно же, и несовременные планировки, нет панорамных балконов и многое другое», — рассказала РБК Тюмени руководитель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова. По ее словам, при активном развитии инфраструктуры будет затруднительна продажа в старых или плохих районах.

Эксперт компании «Третий Рим» Сергей Ионов отметил, что тюменцам будет тяжело продать квартиры с неудачной планировкой. Например, с маленькими кухнями и неудобной формой помещения. Совладелец семейного агентства недвижимости Александра Мосейкина дополнил, что нелегко в этом году будет продать квартиру с обременениями, например, ипотекой, арестом или судебными спорами.

В прошлом году застройщики Тюмени были вынуждены сократить количество трехкомнатных квартир в новых домах. Это произошло из-за низкого спроса. По данным аналитики федерального агентства «Этажи», на треть упало количество предложений формата 3+.

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В Тюмени в 2024 году будет трудно продать квартиры в плохих районах, старых домах, с неудачными планировками, а также жилье с обременением. Об это сообщили риелторы нескольких агентств. «По многим параметрам старые квартиры проигрывают новостройкам. Это и отсутствие должной инфраструктуры, и чаще всего убитый ремонт, древние коммуникации, чаще всего тонкие стены. Конечно же, и несовременные планировки, нет панорамных балконов и многое другое», — рассказала РБК Тюмени руководитель агентства недвижимости «Любимое» София Любимова. По ее словам, при активном развитии инфраструктуры будет затруднительна продажа в старых или плохих районах. Эксперт компании «Третий Рим» Сергей Ионов отметил, что тюменцам будет тяжело продать квартиры с неудачной планировкой. Например, с маленькими кухнями и неудобной формой помещения. Совладелец семейного агентства недвижимости Александра Мосейкина дополнил, что нелегко в этом году будет продать квартиру с обременениями, например, ипотекой, арестом или судебными спорами. В прошлом году застройщики Тюмени были вынуждены сократить количество трехкомнатных квартир в новых домах. Это произошло из-за низкого спроса. По данным аналитики федерального агентства «Этажи», на треть упало количество предложений формата 3+.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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