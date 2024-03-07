Природа Спасатели заступили на круглосуточное дежурство в челябинских парках 08 марта 2024 в 10:20 Размер текста - 17 + Круглосуточные посты в нацпарке «Таганай» будут работать до 10 марта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинские спасатели с 8 по 10 марта заступили на круглосуточное дежурство в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель». Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Спасатели областной ПСС заступают на круглосуточное дежурство в национальном парке „Таганай“ и природном парке „Иремель“… Спасательные посты будут открыты с 8 по 10 марта», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Посты в горно-таежной местности обеспечат безопасность жителей и гостей Челябинской области во время походов. Также помогут сократить время прибытия помощи в случае необходимости. За помощью можно обратиться по единому номеру 112. Но большинства ЧП можно избежать, если помнить и соблюдать правила личной безопасности, отмечают в ПСС. Челябинские спасатели с 8 по 10 марта заступили на круглосуточное дежурство в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель». Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Спасатели областной ПСС заступают на круглосуточное дежурство в национальном парке „Таганай“ и природном парке „Иремель“… Спасательные посты будут открыты с 8 по 10 марта», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Посты в горно-таежной местности обеспечат безопасность жителей и гостей Челябинской области во время походов. Также помогут сократить время прибытия помощи в случае необходимости. За помощью можно обратиться по единому номеру 112. Но большинства ЧП можно избежать, если помнить и соблюдать правила личной безопасности, отмечают в ПСС. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям