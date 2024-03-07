07 марта 2024

Спасатели заступили на круглосуточное дежурство в челябинских парках

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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту "Великий уральский путь". Таганай, зима, таганай, горы
Круглосуточные посты в нацпарке «Таганай» будут работать до 10 марта Фото:

Челябинские спасатели с 8 по 10 марта заступили на круглосуточное дежурство в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель». Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона.

«Спасатели областной ПСС заступают на круглосуточное дежурство в национальном парке „Таганай“ и природном парке „Иремель“… Спасательные посты будут открыты с 8 по 10 марта», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Посты в горно-таежной местности обеспечат безопасность жителей и гостей Челябинской области во время походов. Также помогут сократить время прибытия помощи в случае необходимости.

За помощью можно обратиться по единому номеру 112. Но большинства ЧП можно избежать, если помнить и соблюдать правила личной безопасности, отмечают в ПСС.

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Челябинские спасатели с 8 по 10 марта заступили на круглосуточное дежурство в национальном парке «Таганай» и природном парке «Иремель». Об этом сообщает пресс-служба поисково-спасательной службы (ПСС) региона. «Спасатели областной ПСС заступают на круглосуточное дежурство в национальном парке „Таганай“ и природном парке „Иремель“… Спасательные посты будут открыты с 8 по 10 марта», — уточняет пресс-служба ведомства в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Посты в горно-таежной местности обеспечат безопасность жителей и гостей Челябинской области во время походов. Также помогут сократить время прибытия помощи в случае необходимости. За помощью можно обратиться по единому номеру 112. Но большинства ЧП можно избежать, если помнить и соблюдать правила личной безопасности, отмечают в ПСС.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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