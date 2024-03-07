07 марта 2024

Генерал МВД Скоков восхитился челябинскими женщинами

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция Михаила Скокова, начальника ГУ МВД по Челябинской области. Челябинск, скоков михаил
Скоков пожелал женщинам, чтобы рядом всегда было надежное мужское плечо Фото:

Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил женщин с Международным женским днем — 8 Марта. Скоков выразил слова восхищения и признательности за поддержку и безграничное терпение, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России.

«Дорогие, милые женщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем — 8 марта! Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности за поддержку, душевное тепло и безграничное терпение», — отметил Скоков в поздравлении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка.

Труд современных женщин не ограничивается только семейными обязанностями. Они по праву являются хранительницами домашнего очага, заботливыми женами и матерями, но вносят большой вклад в обеспечение правопорядка, общественной безопасности в государстве, также проявляют себя во многих других сферах.

«Когда страна переживает непростые для нее времена, российские женщины плечом к плечу с мужчинами, выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Женщины задают мощную силу, которая указывает самый правильный и справедливый путь, своим неравнодушием и отзывчивостью женского сердца», — добавил Скоков.

Главный полицейский Челябинской области пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения. Также чтобы рядом всегда было надежное мужское плечо.

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Начальник полиции Челябинской области генерал-лейтенант Михаил Скоков поздравил женщин с Международным женским днем — 8 Марта. Скоков выразил слова восхищения и признательности за поддержку и безграничное терпение, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД России. «Дорогие, милые женщины! Примите самые теплые и искренние поздравления с Международным женским днем — 8 марта! Позвольте выразить вам слова восхищения и признательности за поддержку, душевное тепло и безграничное терпение», — отметил Скоков в поздравлении. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе полицейского главка. Труд современных женщин не ограничивается только семейными обязанностями. Они по праву являются хранительницами домашнего очага, заботливыми женами и матерями, но вносят большой вклад в обеспечение правопорядка, общественной безопасности в государстве, также проявляют себя во многих других сферах. «Когда страна переживает непростые для нее времена, российские женщины плечом к плечу с мужчинами, выполняют задачи в ходе специальной военной операции. Женщины задают мощную силу, которая указывает самый правильный и справедливый путь, своим неравнодушием и отзывчивостью женского сердца», — добавил Скоков. Главный полицейский Челябинской области пожелал женщинам крепкого здоровья, благополучия и прекрасного настроения. Также чтобы рядом всегда было надежное мужское плечо.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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