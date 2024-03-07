МЧС предупредило пермяков об опасности гололеда

08 марта 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

В Прикамье ожидается гололед Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В некоторых районах Пермского края 9 марта прогнозируется появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Прикамье 9 марта в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Также необходимо обращать внимание на сосульки и не приближаться к зданиям, где возможен сход снега, отметили в ведомстве. Ранее синоптики предупредили, что на большей части Прикамья 8 и 9 марта под влиянием медленно смещающегося с севера ныряющего циклона ожидаются снегопады. В сумме за двое суток прогнозируется до 9 мм осадков (больше на востоке региона).

В некоторых районах Пермского края 9 марта прогнозируется появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Прикамье 9 марта в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Также необходимо обращать внимание на сосульки и не приближаться к зданиям, где возможен сход снега, отметили в ведомстве. Ранее синоптики предупредили, что на большей части Прикамья 8 и 9 марта под влиянием медленно смещающегося с севера ныряющего циклона ожидаются снегопады. В сумме за двое суток прогнозируется до 9 мм осадков (больше на востоке региона).