07 марта 2024

МЧС предупредило пермяков об опасности гололеда

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололёд. Курган, лед, скользкая дорога, гололед, скользко
В Прикамье ожидается гололед Фото:

В некоторых районах Пермского края 9 марта прогнозируется появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья».

«В Прикамье 9 марта в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС.

Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Также необходимо обращать внимание на сосульки и не приближаться к зданиям, где возможен сход снега, отметили в ведомстве.

Ранее синоптики предупредили, что на большей части Прикамья 8 и 9 марта под влиянием медленно смещающегося с севера ныряющего циклона ожидаются снегопады. В сумме за двое суток прогнозируется до 9 мм осадков (больше на востоке региона).

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В некоторых районах Пермского края 9 марта прогнозируется появление гололеда на дорогах. Информация об этом опубликована в telegram-канале «МЧС Прикамья». «В Прикамье 9 марта в отдельных районах ожидается гололедица на дорогах. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, избегать резких маневров и торможений, держать дистанцию», — говорится в сообщении представителей МЧС со ссылкой на данные Пермского ЦГМС. Представители МЧС советуют пешеходам быть осторожными в условиях гололеда. Также необходимо обращать внимание на сосульки и не приближаться к зданиям, где возможен сход снега, отметили в ведомстве. Ранее синоптики предупредили, что на большей части Прикамья 8 и 9 марта под влиянием медленно смещающегося с севера ныряющего циклона ожидаются снегопады. В сумме за двое суток прогнозируется до 9 мм осадков (больше на востоке региона).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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