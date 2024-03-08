Министр обороны ФРГ оправдал отказ властей отправлять ракеты Taurus Украине

Писториус: Германия не хочет переходить красную линию отправкой Taurus Киеву
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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, Борис Писториус,  stock
Борис Писториус заявил, что у Германии нет сейчас планов по передаче Украине ракет Taurus Фото:
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Германия не намерена переходить красную линию и отправлять ракеты Taurus Украине. Кроме того, ФРГ считает, что поставки не станут решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции.

«Мы всегда подчеркивали, что не решат этот конфликт. Они могли бы помочь в той или иной части фронта, однако Германия не намерена переступать решающую линию», — заявил Борис Писториус. Прямой эфир шел на немецком телеканале Phoenix.

Украина просит ракеты Taurus уже почти год. Недавно в Сеть утекли секретные переговоры немецких офицеров. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи немецких ракет. Писториус подтвердил факт утечки, отметив, что передача ракет не входит сейчас в повестку.

До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море.

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Германия не намерена переходить красную линию и отправлять ракеты Taurus Украине. Кроме того, ФРГ считает, что поставки не станут решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции. «Мы всегда подчеркивали, что не решат этот конфликт. Они могли бы помочь в той или иной части фронта, однако Германия не намерена переступать решающую линию», — заявил Борис Писториус. Прямой эфир шел на немецком телеканале Phoenix. Украина просит ракеты Taurus уже почти год. Недавно в Сеть утекли секретные переговоры немецких офицеров. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи немецких ракет. Писториус подтвердил факт утечки, отметив, что передача ракет не входит сейчас в повестку. До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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