Министр обороны ФРГ оправдал отказ властей отправлять ракеты Taurus Украине

Писториус: Германия не хочет переходить красную линию отправкой Taurus Киеву

08 марта 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Борис Писториус заявил, что у Германии нет сейчас планов по передаче Украине ракет Taurus Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Германия не намерена переходить красную линию и отправлять ракеты Taurus Украине. Кроме того, ФРГ считает, что поставки не станут решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции. «Мы всегда подчеркивали, что не решат этот конфликт. Они могли бы помочь в той или иной части фронта, однако Германия не намерена переступать решающую линию», — заявил Борис Писториус. Прямой эфир шел на немецком телеканале Phoenix . Украина просит ракеты Taurus уже почти год. Недавно в Сеть утекли секретные переговоры немецких офицеров. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи немецких ракет. Писториус подтвердил факт утечки, отметив, что передача ракет не входит сейчас в повестку. До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море.

Германия не намерена переходить красную линию и отправлять ракеты Taurus Украине. Кроме того, ФРГ считает, что поставки не станут решающими в конфликте на Украине. Об этом заявил глава минобороны Германии Борис Писториус на пресс-конференции. «Мы всегда подчеркивали, что не решат этот конфликт. Они могли бы помочь в той или иной части фронта, однако Германия не намерена переступать решающую линию», — заявил Борис Писториус. Прямой эфир шел на немецком телеканале Phoenix. Украина просит ракеты Taurus уже почти год. Недавно в Сеть утекли секретные переговоры немецких офицеров. Они обсуждали план атаки по Крымскому мосту при помощи немецких ракет. Писториус подтвердил факт утечки, отметив, что передача ракет не входит сейчас в повестку. До этого президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новое контрнаступление. По его словам, бои будут идти в Черном море.