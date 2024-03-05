Глава Минобороны ФРГ отреагировал на слитый разговор военных: главные заявления

Писториус объявил о проверке немецких военных после слитого разговора

06 марта 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Писториус обвинил РФ во влиянии на внутреннюю повестку Германии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Утечка записи разговора нескольких офицеров ФРГ, в ходе которого они обсуждали план атаки на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине, вызвал бурную дискуссию в Германии. URA.RU собрали главные заявления о скандале, глава Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в ходе брифинга 5 марта, который вел журнал Spiegel. Причины утечки разговора По словам Писториуса, вина за утечку записи лежит на одном из участников беседы, который не воспользовался безопасным соединением. Глава минобороны ФРГ отметил, что коммуникационные каналы Бундесвера не были скомпрометированы во время перехвата разговора, а причиной утечки стала ошибка применения технических средств одного из участников. Реакция Писториуса на утечку разговора Министр обороны Германии заявил, что «очень зол» из-за утечки разговора офицеров про Крымский мост. Писториус отметил, что будет организована дисциплинарно доследственная проверка офицеров, которые обсуждали атаку. Планы по передаче ракет Taurus Украине Глава минобороны ФРГ заявил, что у Германии нет реальных планов передачи ракет Taurus Украине. Он пояснил, что немецкие военные лишь рассматривали этот процесс в теории. Он обвинил Россию во влиянии на внутреннюю информационную повестку Германии. По его словам Москва определяет активно обсуждаемые темы в течение нескольких недель или даже месяцев.

Утечка записи разговора нескольких офицеров ФРГ, в ходе которого они обсуждали план атаки на Крымский мост и передачу ракет Taurus Украине, вызвал бурную дискуссию в Германии. URA.RU собрали главные заявления о скандале, глава Минобороны ФРГ Бориса Писториуса в ходе брифинга 5 марта, который вел журнал Spiegel. По словам Писториуса, вина за утечку записи лежит на одном из участников беседы, который не воспользовался безопасным соединением. Глава минобороны ФРГ отметил, что коммуникационные каналы Бундесвера не были скомпрометированы во время перехвата разговора, а причиной утечки стала ошибка применения технических средств одного из участников. Министр обороны Германии заявил, что «очень зол» из-за утечки разговора офицеров про Крымский мост. Писториус отметил, что будет организована дисциплинарно доследственная проверка офицеров, которые обсуждали атаку. Глава минобороны ФРГ заявил, что у Германии нет реальных планов передачи ракет Taurus Украине. Он пояснил, что немецкие военные лишь рассматривали этот процесс в теории. Он обвинил Россию во влиянии на внутреннюю информационную повестку Германии. По его словам Москва определяет активно обсуждаемые темы в течение нескольких недель или даже месяцев.