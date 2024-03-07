В ХМАО на Приобском месторождении, которое считается одном из крупнейших в России, вспыхнул пожар. Об этом сообщили очевидцы.
«Загорелось нефтяное месторождение в 65-ти километрах от Ханты-Мансийска», — слова очевидцев передает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». О причинах возгорания и пострадавших пока ничего неизвестно.
URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.
«Наши подразделения там участия не принимали. Предварительно, пострадавших нет. После того, как дознаватель отработает, у нас будут данные. Там работала либо частная, либо ведомственная пожарная охрана», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
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