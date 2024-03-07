07 марта 2024

На крупном месторождении в ХМАО произошел пожар. Видео

В ХМАО на Приобском месторождении вспыхнул пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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В 65-ти километрах от Ханты-Мансийска загорелось нефтяное месторождение Фото:

В ХМАО на Приобском месторождении, которое считается одном из крупнейших в России, вспыхнул пожар. Об этом сообщили очевидцы.

«Загорелось нефтяное месторождение в 65-ти километрах от Ханты-Мансийска», — слова очевидцев передает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». О причинах возгорания и пострадавших пока ничего неизвестно.

URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается.

«Наши подразделения там участия не принимали. Предварительно, пострадавших нет. После того, как дознаватель отработает, у нас будут данные. Там работала либо частная, либо ведомственная пожарная охрана», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.

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В ХМАО на Приобском месторождении, которое считается одном из крупнейших в России, вспыхнул пожар. Об этом сообщили очевидцы. «Загорелось нефтяное месторождение в 65-ти километрах от Ханты-Мансийска», — слова очевидцев передает telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». О причинах возгорания и пострадавших пока ничего неизвестно. URA.RU направило запрос в пресс-службу МЧС по ХМАО. Ответ ожидается. «Наши подразделения там участия не принимали. Предварительно, пострадавших нет. После того, как дознаватель отработает, у нас будут данные. Там работала либо частная, либо ведомственная пожарная охрана», — рассказали журналисту URA.RU в пресс-службе МЧС по ХМАО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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