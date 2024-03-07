Курганские власти судятся с «Заураллесхолдингом» из-за аренды участка леса

08 марта 2024 в 16:20 Размер текста - 17 +

Курганского арендатора могут лишить участка леса Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Курганский областной департамент природных ресурсов пытается через суд забрать у «Заураллесхолдинга» арендованный лесной участок. Власти требуют сотни тысяч рублей с арендатора за нарушение договора об оплате. Об этом говорится в судебных материалах. «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области взыскивает с ООО „Заураллесхолдинг“ 466 851 рублей задолженности по арендной плате за лес. Департамент требует расторгнуть договор аренды участка леса», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, фирма «Заураллесхолдинг» зарегистрирована в городе Щучье. Владельцем организации является Александр Глебов. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Заураллесхолдинга» увеличилась на 35% за 2022 год и достигла суммы 5 300 000 рублей. Судебное заседание по спору из-за аренды леса запланировано на начало апреля.

Курганский областной департамент природных ресурсов пытается через суд забрать у «Заураллесхолдинга» арендованный лесной участок. Власти требуют сотни тысяч рублей с арендатора за нарушение договора об оплате. Об этом говорится в судебных материалах. «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области взыскивает с ООО „Заураллесхолдинг“ 466 851 рублей задолженности по арендной плате за лес. Департамент требует расторгнуть договор аренды участка леса», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, фирма «Заураллесхолдинг» зарегистрирована в городе Щучье. Владельцем организации является Александр Глебов. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Заураллесхолдинга» увеличилась на 35% за 2022 год и достигла суммы 5 300 000 рублей. Судебное заседание по спору из-за аренды леса запланировано на начало апреля.