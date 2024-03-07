07 марта 2024

Курганские власти судятся с «Заураллесхолдингом» из-за аренды участка леса

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганского арендатора могут лишить участка леса Фото:

Курганский областной департамент природных ресурсов пытается через суд забрать у «Заураллесхолдинга» арендованный лесной участок. Власти требуют сотни тысяч рублей с арендатора за нарушение договора об оплате. Об этом говорится в судебных материалах.

«Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области взыскивает с ООО „Заураллесхолдинг“ 466 851 рублей задолженности по арендной плате за лес. Департамент требует расторгнуть договор аренды участка леса», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области.

Согласно СБИС, фирма «Заураллесхолдинг» зарегистрирована в городе Щучье. Владельцем организации является Александр Глебов. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Заураллесхолдинга» увеличилась на 35% за 2022 год и достигла суммы 5 300 000 рублей. Судебное заседание по спору из-за аренды леса запланировано на начало апреля.

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Курганский областной департамент природных ресурсов пытается через суд забрать у «Заураллесхолдинга» арендованный лесной участок. Власти требуют сотни тысяч рублей с арендатора за нарушение договора об оплате. Об этом говорится в судебных материалах. «Департамент гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области взыскивает с ООО „Заураллесхолдинг“ 466 851 рублей задолженности по арендной плате за лес. Департамент требует расторгнуть договор аренды участка леса», — указано в материалах, опубликованных в картотеке Арбитражного суда Курганской области. Согласно СБИС, фирма «Заураллесхолдинг» зарегистрирована в городе Щучье. Владельцем организации является Александр Глебов. По данным бухгалтерской отчетности, выручка «Заураллесхолдинга» увеличилась на 35% за 2022 год и достигла суммы 5 300 000 рублей. Судебное заседание по спору из-за аренды леса запланировано на начало апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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