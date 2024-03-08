Зеленский забыл поздравить украинок с 8 Марта

08 марта 2024 в 17:25 Размер текста - 17 +

Зеленский подвергся критике в своей стране, так как не поздравил украинских женщин с Международным женским днем Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике в своей стране, так как не поздравил украинских женщин с Международным женским днем. При этом он не упомянул сам праздник, пишут украинские СМИ. «Украинские женщины лечат, обучают, волонтерят, спасают, защищают свои семьи. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой», — написал Зеленский в своем telegram-канале. К посту прикреплены снимки, из которых следует, что благодарность адресована не всем женщинам, а только тем, кто сражается на фронте, участвует в спасательных операциях, занимаются волонтерской деятельностью или пострадал в ходе обстрелов, обратило внимание издание «Политика страны». Ранее корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер говорила о том, что все больше граждан недовольны правлением Зеленского. Она добавила, что граждане Украины морально истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации.

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике в своей стране, так как не поздравил украинских женщин с Международным женским днем. При этом он не упомянул сам праздник, пишут украинские СМИ. «Украинские женщины лечат, обучают, волонтерят, спасают, защищают свои семьи. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой», — написал Зеленский в своем telegram-канале. К посту прикреплены снимки, из которых следует, что благодарность адресована не всем женщинам, а только тем, кто сражается на фронте, участвует в спасательных операциях, занимаются волонтерской деятельностью или пострадал в ходе обстрелов, обратило внимание издание «Политика страны». Ранее корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер говорила о том, что все больше граждан недовольны правлением Зеленского. Она добавила, что граждане Украины морально истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации.