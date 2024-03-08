Зеленский забыл поздравить украинок с 8 Марта

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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
Зеленский подвергся критике в своей стране, так как не поздравил украинских женщин с Международным женским днем Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике в своей стране, так как не поздравил украинских женщин с Международным женским днем. При этом он не упомянул сам праздник, пишут украинские СМИ.

«Украинские женщины лечат, обучают, волонтерят, спасают, защищают свои семьи. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой», — написал Зеленский в своем telegram-канале. К посту прикреплены снимки, из которых следует, что благодарность адресована не всем женщинам, а только тем, кто сражается на фронте, участвует в спасательных операциях, занимаются волонтерской деятельностью или пострадал в ходе обстрелов, обратило внимание издание «Политика страны».

Ранее корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер говорила о том, что все больше граждан недовольны правлением Зеленского. Она добавила, что граждане Украины морально истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации.

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Президент Украины Владимир Зеленский подвергся критике в своей стране, так как не поздравил украинских женщин с Международным женским днем. При этом он не упомянул сам праздник, пишут украинские СМИ. «Украинские женщины лечат, обучают, волонтерят, спасают, защищают свои семьи. Профессиональные, самоотверженные, решительные, с большой внутренней силой», — написал Зеленский в своем telegram-канале. К посту прикреплены снимки, из которых следует, что благодарность адресована не всем женщинам, а только тем, кто сражается на фронте, участвует в спасательных операциях, занимаются волонтерской деятельностью или пострадал в ходе обстрелов, обратило внимание издание «Политика страны». Ранее корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер говорила о том, что все больше граждан недовольны правлением Зеленского. Она добавила, что граждане Украины морально истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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