N-TV: на Украине все больше недовольных правлением Зеленского

20 декабря 2023 в 15:22 Размер текста - 17 +

На Украине недовольны правительством Владимира Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Все больше граждан недовольны правлением президента Украины Владимира Зеленского, включая мэра Киева Виталия Кличко и главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказала корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер. «Кличко и Залужный открыто его критикуют и выражают недовольство авторитарным стилем управления Зеленского. Он не слышит ни одного мнения, кроме своего собственного», — сказала корреспондент в эфире телеканала. Она добавила, что граждане Украины истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации. По словам Унгер, на начальных этапах конфликта критики в адрес украинского лидера практически не было, тогда он считался символом «национального единства». Однако сейчас его образ начинает меняться, заключила она. Ранее между Зеленским и Залужным обострился конфликт. Тогда главком ВСУ дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик, но президент не согласился с его словами. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного. Кличко также начал критиковать главу страны. Он заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Все больше граждан недовольны правлением президента Украины Владимира Зеленского, включая мэра Киева Виталия Кличко и главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказала корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер. «Кличко и Залужный открыто его критикуют и выражают недовольство авторитарным стилем управления Зеленского. Он не слышит ни одного мнения, кроме своего собственного», — сказала корреспондент в эфире телеканала. Она добавила, что граждане Украины истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации. По словам Унгер, на начальных этапах конфликта критики в адрес украинского лидера практически не было, тогда он считался символом «национального единства». Однако сейчас его образ начинает меняться, заключила она. Ранее между Зеленским и Залужным обострился конфликт. Тогда главком ВСУ дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик, но президент не согласился с его словами. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного. Кличко также начал критиковать главу страны. Он заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека, передает «Национальная служба новостей».