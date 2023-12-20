N-TV: на Украине все больше недовольных правлением Зеленского

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На Украине недовольны правительством Владимира Зеленского Фото:
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Все больше граждан недовольны правлением президента Украины Владимира Зеленского, включая мэра Киева Виталия Кличко и главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказала корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер.

«Кличко и Залужный открыто его критикуют и выражают недовольство авторитарным стилем управления Зеленского. Он не слышит ни одного мнения, кроме своего собственного», — сказала корреспондент в эфире телеканала. Она добавила, что граждане Украины истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации.

По словам Унгер, на начальных этапах конфликта критики в адрес украинского лидера практически не было, тогда он считался символом «национального единства». Однако сейчас его образ начинает меняться, заключила она.

Ранее между Зеленским и Залужным обострился конфликт. Тогда главком ВСУ дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик, но президент не согласился с его словами. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного.

Кличко также начал критиковать главу страны. Он заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека, передает «Национальная служба новостей».

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Все больше граждан недовольны правлением президента Украины Владимира Зеленского, включая мэра Киева Виталия Кличко и главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом рассказала корреспондент немецкого телеканала N-TV Каролина Унгер. «Кличко и Залужный открыто его критикуют и выражают недовольство авторитарным стилем управления Зеленского. Он не слышит ни одного мнения, кроме своего собственного», — сказала корреспондент в эфире телеканала. Она добавила, что граждане Украины истощены и в данный момент активно ищут виноватого в сложившейся трудной ситуации. По словам Унгер, на начальных этапах конфликта критики в адрес украинского лидера практически не было, тогда он считался символом «национального единства». Однако сейчас его образ начинает меняться, заключила она. Ранее между Зеленским и Залужным обострился конфликт. Тогда главком ВСУ дал интервью британской газете, где открыто признал, что украинское контрнаступление зашло в тупик, но президент не согласился с его словами. URA.RU приводило информацию о том, как развивался конфликт Зеленского и Залужного. Кличко также начал критиковать главу страны. Он заявил, что в результате действий Зеленского на Украине практически не осталось независимых институтов власти. Он также выразил мнение, что страна движется к авторитаризму, при котором все зависит от настроения одного человека, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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