На крупном нефтяном месторождении в ХМАО потушили пожар

В ХМАО на Приобском месторождении, которое относят к крупнейшему в РФ, потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
«Возгорание случилось в четверг, на данный момент оно ликвидировано. Сейчас работает дознаватель по выяснению причин пожара», — рассказали в пресс-службе ведомства РИА Новостям.
По данным ведомства, пострадавших и повреждений объектов нет. Пожар произошел на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения, дополнили в пресс-службе.
Сообщалось, что на Приобском месторождении вспыхнул пожар. В пресс-службе МЧС ХМАО рассказали, что их подразделения там участия не принимали. Есть вероятность, что там работала либо частная, либо ведомственная пожарная охрана
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