07 марта 2024

На крупном нефтяном месторождении в ХМАО потушили пожар

В ХМАО на Приобском месторождении потушили пожар
© Служба новостей «URA.RU»
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Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , роснефть, нефть, кондинское месторождение, эргинский кластер
Дознаватель выясняет причины пожара на месторождении Фото:

В ХМАО на Приобском месторождении, которое относят к крупнейшему в РФ, потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Возгорание случилось в четверг, на данный момент оно ликвидировано. Сейчас работает дознаватель по выяснению причин пожара», — рассказали в пресс-службе ведомства РИА Новостям.

По данным ведомства, пострадавших и повреждений объектов нет. Пожар произошел на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения, дополнили в пресс-службе.

Сообщалось, что на Приобском месторождении вспыхнул пожар. В пресс-службе МЧС ХМАО рассказали, что их подразделения там участия не принимали. Есть вероятность, что там работала либо частная, либо ведомственная пожарная охрана

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В ХМАО на Приобском месторождении, которое относят к крупнейшему в РФ, потушили пожар. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС. «Возгорание случилось в четверг, на данный момент оно ликвидировано. Сейчас работает дознаватель по выяснению причин пожара», — рассказали в пресс-службе ведомства РИА Новостям. По данным ведомства, пострадавших и повреждений объектов нет. Пожар произошел на одной из кустовых площадок нефтяного месторождения, дополнили в пресс-службе. Сообщалось, что на Приобском месторождении вспыхнул пожар. В пресс-службе МЧС ХМАО рассказали, что их подразделения там участия не принимали. Есть вероятность, что там работала либо частная, либо ведомственная пожарная охрана
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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