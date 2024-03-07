Власти Перми не признали аварийным дом, который разваливается в Новых Лядах

Межведомственная комиссия городской администрации пока не признала аварийным дом в поселке Новые Ляды, жильцы которого жаловались на его плохое состояние. Об этом URA.RU сообщили представители мэрии Перми.
«5 марта состоялось заседание городской межведомственной комиссии. Было принято решение о дополнительном обследовании состояния дома №55 на улице Крылова в поселке Новые Ляды», — говорится в ответе представителей городских властей.
По данным управления жилищных отношений мэрии Перми, инвестором строительства многоквартирного дома (МКД) на улице Крылова, 55 в Новых Лядах был Алексей Бельтюков. Они добавили, что заказчиком строительства МКД являлось ООО «АльянсСтройМонтаж».
По словам жильцов, дом начал разрушаться практически сразу после сдачи в эксплуатацию в 2017 году. Глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль проверку информации о предоставлении гражданам, в том числе сиротам, некачественного жилья в поселке Новые Ляды в доме на улице Крылова, 55. По данным ведомства, руководитель СУ СК России по Пермскому краю Денис Головкин должен был направить доклад в Москву Быстрыкину о результатах проверки некачественного жилья, на которое жаловались пермяки.
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