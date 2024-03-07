Аналитики раскрыли самые дешевые авианаправления летом и весной для жителей ЯНАО

OneTwoTrip: дешевле всего жителям ЯНАО весной и летом полететь в Тобольск

08 марта 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Ямальцы могут дешевле всего слетать за границу в Таджикистан Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Жители ЯНАО могу выгодно съездить в Тобольск — это самое дешевое направление весной и летом. Билет в одну сторону стоит 6 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Дешевле всего весной и летом ямальцам можно отправиться в Тобольск — билет в одну сторону обойдется в 6 000 рублей, Красноярск — 6 700 рублей, Тюмень — 8 000 рублей. Помимо того, в этот список вошли Горно-Алтайск — 10 000 рублей и Санкт-Петербург — 10 600 рублей», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Помимо того, за границу можно выгодно слетать жителям Ямала в Худжанд (Таджикистан) — 15 000 рублей за перелет в одну сторону, Душанбе (Таджикистан) — 17 000 рублей, Ургенч (Узбекистан) — 17 500 рублей, Ташкент (Узбекистан) — 18 000 рублей и Бишкек (Кыргызстан) — 19 000 рублей. Для жителей ЯНАО в марте 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Душанбе, Бишкек и Астана. Билет в одну сторону обойдется в среднем от 17 000 до 19 000 рублей. Помимо того, самыми популярными направления для жителей округа стали Тюмень и Москва.

Жители ЯНАО могу выгодно съездить в Тобольск — это самое дешевое направление весной и летом. Билет в одну сторону стоит 6 000 рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip. «Дешевле всего весной и летом ямальцам можно отправиться в Тобольск — билет в одну сторону обойдется в 6 000 рублей, Красноярск — 6 700 рублей, Тюмень — 8 000 рублей. Помимо того, в этот список вошли Горно-Алтайск — 10 000 рублей и Санкт-Петербург — 10 600 рублей», — рассказали в пресс-службе журналисту URA.RU. Помимо того, за границу можно выгодно слетать жителям Ямала в Худжанд (Таджикистан) — 15 000 рублей за перелет в одну сторону, Душанбе (Таджикистан) — 17 000 рублей, Ургенч (Узбекистан) — 17 500 рублей, Ташкент (Узбекистан) — 18 000 рублей и Бишкек (Кыргызстан) — 19 000 рублей. Для жителей ЯНАО в марте 2024 года самыми дешевыми авианаправлениями стали Душанбе, Бишкек и Астана. Билет в одну сторону обойдется в среднем от 17 000 до 19 000 рублей. Помимо того, самыми популярными направления для жителей округа стали Тюмень и Москва.