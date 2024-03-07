Сердце зажглось на льду екатеринбургского городского пруда
Ночью 8 марта на льду городского пруда в Екатеринбурге неизвестный зажег линию в форме сердца, чтобы позвать замуж свою возлюбленную. Девушка сказала «да», информация об этом появилась в соцсетях.
«Она сказала: „Да“! Прошлой ночью на городском пруду екатеринбуржец сделал предложение своей девушке», — говорится в группе «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте».
Анатолий и Анастасия встречаются четыре года — они вместе учились в вузе. По информации группы, вместе молодоженов свел общий интерес — сноубординг.
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