07 марта 2024

Екатеринбуржец поджег городской пруд, чтобы сделать предложение подруге. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Морозы в Екатеринбурге , городской пруд, набережная рабочей молодежи
Сердце зажглось на льду екатеринбургского городского пруда Фото:

Ночью 8 марта на льду городского пруда в Екатеринбурге неизвестный зажег линию в форме сердца, чтобы позвать замуж свою возлюбленную. Девушка сказала «да», информация об этом появилась в соцсетях.

«Она сказала: „Да“! Прошлой ночью на городском пруду екатеринбуржец сделал предложение своей девушке», — говорится в группе «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте».

Анатолий и Анастасия встречаются четыре года — они вместе учились в вузе. По информации группы, вместе молодоженов свел общий интерес — сноубординг.

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Ночью 8 марта на льду городского пруда в Екатеринбурге неизвестный зажег линию в форме сердца, чтобы позвать замуж свою возлюбленную. Девушка сказала «да», информация об этом появилась в соцсетях. «Она сказала: „Да“! Прошлой ночью на городском пруду екатеринбуржец сделал предложение своей девушке», — говорится в группе «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте». Анатолий и Анастасия встречаются четыре года — они вместе учились в вузе. По информации группы, вместе молодоженов свел общий интерес — сноубординг.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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