Подполковник ФСБ оценил сообщения об угрозах теракта в Москве

Подполковник ФСБ Филатов считает сообщения об угрозах теракта в Москве «уткой»
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Празднование Дня Победы. Челябинск, фсб россии
Сообщения об угрозах теракта в Москве удивляют, заявил подполковник ФСБ Алексей Филатов Фото:

Посольство США и МИД Великобритании вечером 7 марта получили предупреждение о возможных террористических актах в Москве в течение ближайших 48 часов. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов выразил удивление по этому поводу и считает, что это может быть частью информационной и психологической войны против России.

«Меня удивило это сообщение. Я больше склоняюсь к тому, что это „утка“, элемент информационной, психологической войны», — передает слова Филатова MK.RU. Он добавил, что подобные предупреждения могут оказывать негативное воздействие на настроение и планы людей, даже если никаких инцидентов не произойдет.

Источниками террористической угрозы для России могут являться СБУ и иные силовые структуры Украины, а также ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). При этом выбор даты для совершения теракта выглядит странным, заключил Филатов.

Посольство США и МИД Великобритании предупредили своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. В сообщении они порекомендовали избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов и следить за сообщениями местных СМИ. Западные страны также советуют быть внимательными к окружению.

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Посольство США и МИД Великобритании вечером 7 марта получили предупреждение о возможных террористических актах в Москве в течение ближайших 48 часов. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов выразил удивление по этому поводу и считает, что это может быть частью информационной и психологической войны против России. «Меня удивило это сообщение. Я больше склоняюсь к тому, что это „утка“, элемент информационной, психологической войны», — передает слова Филатова MK.RU. Он добавил, что подобные предупреждения могут оказывать негативное воздействие на настроение и планы людей, даже если никаких инцидентов не произойдет. Источниками террористической угрозы для России могут являться СБУ и иные силовые структуры Украины, а также ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). При этом выбор даты для совершения теракта выглядит странным, заключил Филатов. Посольство США и МИД Великобритании предупредили своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. В сообщении они порекомендовали избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов и следить за сообщениями местных СМИ. Западные страны также советуют быть внимательными к окружению.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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