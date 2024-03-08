Подполковник ФСБ оценил сообщения об угрозах теракта в Москве

Подполковник ФСБ Филатов считает сообщения об угрозах теракта в Москве «уткой»

08 марта 2024 в 21:16 Размер текста - 17 +

Сообщения об угрозах теракта в Москве удивляют, заявил подполковник ФСБ Алексей Филатов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Посольство США и МИД Великобритании вечером 7 марта получили предупреждение о возможных террористических актах в Москве в течение ближайших 48 часов. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов выразил удивление по этому поводу и считает, что это может быть частью информационной и психологической войны против России. «Меня удивило это сообщение. Я больше склоняюсь к тому, что это „утка“, элемент информационной, психологической войны», — передает слова Филатова MK.RU . Он добавил, что подобные предупреждения могут оказывать негативное воздействие на настроение и планы людей, даже если никаких инцидентов не произойдет. Источниками террористической угрозы для России могут являться СБУ и иные силовые структуры Украины, а также ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). При этом выбор даты для совершения теракта выглядит странным, заключил Филатов. Посольство США и МИД Великобритании предупредили своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. В сообщении они порекомендовали избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов и следить за сообщениями местных СМИ. Западные страны также советуют быть внимательными к окружению.

Посольство США и МИД Великобритании вечером 7 марта получили предупреждение о возможных террористических актах в Москве в течение ближайших 48 часов. Подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов выразил удивление по этому поводу и считает, что это может быть частью информационной и психологической войны против России. «Меня удивило это сообщение. Я больше склоняюсь к тому, что это „утка“, элемент информационной, психологической войны», — передает слова Филатова MK.RU. Он добавил, что подобные предупреждения могут оказывать негативное воздействие на настроение и планы людей, даже если никаких инцидентов не произойдет. Источниками террористической угрозы для России могут являться СБУ и иные силовые структуры Украины, а также ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). При этом выбор даты для совершения теракта выглядит странным, заключил Филатов. Посольство США и МИД Великобритании предупредили своих граждан о возможных атаках со стороны экстремистов в Москве. В сообщении они порекомендовали избегать массовых скоплений людей в ближайшие 48 часов и следить за сообщениями местных СМИ. Западные страны также советуют быть внимательными к окружению.